"Quería tener a Trauco, pero se fue a Alianza": Edison Flores habló del fichaje de su excompañero en la 'U'

En lo que va del mercado de fichajes en la Liga1 Te Apuesto 2025, Miguel Trauco a Alianza Lima es uno de los que más han dado que hablar. Y es que el lateral izquierdo, por ejemplo, es hincha de Universitario.

Justamente, en Universitario de Deportes es que Miguel Trauco compartió vestuario con Edison Flores. Este último, ahora, habló de lo que fue el traspaso del defensa al cuadro de La Victoria para lo que será la nueva temporada de la liga peruana de primera división.

"Quería tener a Trauco, pero se fue a Alianza", fue lo que apuntó el popular 'Orejas' en rueda de prensa que se llevó a cabo en Campo Mar U (Lurín).

Trauco ya suma minutos con la camiseta de Alianza Lima. | Fuente: Club Alianza Lima

Edison Flores y el tema Raúl Ruidíaz

En otro momento, al internacional con la Selección Peruana se le consultó por Raúl Ruidíaz, delantero que tiene la intención de volver a jugar con la camiseta crema.

"Es un gran jugador. Lo otro lo ve la directiva. De que se dé o no, depende de la conexión y el querer de ambas partes. Vamos a ver qué es lo que sucede. Si viene alguien más, bienvenido sea. En esta parte yo no decido. Siempre hay una cabeza que decide y seguramente el técnico también. Muchos jugadores. La cosa se decide de arriba. Yo todavía no soy presidente", remarcó.

Además, aún con el tema Raúl Ruidíaz, indicó que no ha entablado conversación con el popular 'Pulga' para que regrese a Universitario.

"No he conversado con él. Es mi amigo y sé que él cumple una parte de su día a día. Nosotros buscamos el tricampeonato esté o no Raúl. El campeonato se hace cada vez más difícil. Tenemos que pelear los dos torneos (Liga1 y Copa Libertadores)", indicó.

Lo que le toca a Universitario en el corto plazo

Por último, el atacante de Universitario tuvo comentarios para lo que será el debut en la Liga1 2025 contra Comerciantes Unidos de visitante (domingo 9 de febrero).

"Cancha difícil. Hemos tenido algunas cosas de visita, tratando de sacar los tres puntos donde toque. El rival se prepara y obviamente quiere respetar su localía", dijo.

