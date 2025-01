El adiós de la 'Pulga': Raúl Ruidíaz aseguró que la Selección Peruana es un "capítulo cerrado"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Raúl Ruidíaz, que continúa en Lima a la espera de definir su futuro futbolístico, aseguró en una entrevista que se cerró su ciclo en la Selección Peruana, con la cual jugó el Mundial Rusia 2018.

"Disfruté cada momento, la pasé genial, jugué con jugadores top y fui parte de un momento hermoso para el país", fue lo primero que dijo el exjugador de Seattle Sounders.

Agregó que no va más en la bicolor. "Sí, creo que sí. Ya está. Es un cambio de generación, viene chicos con mucha ilusión. No me veo en la selección más adelante", subrayó.

Ruidíaz también comentó sobre los centrodelanteros que hoy en día cuenta la Selección Peruana. "Hay de todo un poco. Lapadula, de mi edad. Está Valera, que me encanta", contó a Movistar Deportes.

Raúl Ruidíaz pidió no jugar en bicolor

En entrevista con RPP, el exseleccionador de la bicolor, Jorge Fossati, reveló que Raúl Ruidíaz pidió no ser convocado. "Me dijo que no estaba en condiciones de venir".

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡Llévate PLAY STATION 5, ENTRADAS A LA NOCHE CREMA Y OTROS PARTIDOS, CAMISETAS OFICIALES, tours a los estadios, y más premios! QUIERO UNIRME AL CLUB

Raúl Ruidíaz habló de la Selección Peruana. | Fuente: Movistar Deportes

Jorge Fossati sobre Raúl Ruidíaz

Jorge Fossati no llegó a utilizar al delantero Raúl Ruidíaz; sin embargo, aclaró que ello no se dio por la propia decisión de la ‘Pulga’.

“Hubo algunos jugadores que ni siquiera pudimos llegarlos a convocar, estoy hablando de Raúl Ruidíaz. Contó públicamente que cuando lo llamé en enero del año pasado, él fue muy sincero conmigo y me dijo que no estaba en condiciones de venir a la selección. Por una serie de motivos que son privados y punto, yo me los guardo”, mencionó el estratega en diálogo con Fútbol como Cancha de RPP.

“Yo jamás lo revelé cuando me criticaron todo el año por qué no traía a Ruidíaz. Yo jamás dije, él me dijo que no. Lo estoy diciendo ahora porque él lo dijo públicamente”.