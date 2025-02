Rodrigo Ureña contento por su permanencia en Perú: "Siempre he dado lo mejor que tengo por Universitario"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Rodrigo Ureña regresó a Universitario de Deportes luego de un intento fallido por fichar por Belgrano de Córdoba. En su regreso a Lima proveniente de Argentina, el volante chileno señaló que decidió volver al club crema de cara al torneo local y la Copa Libertadores.

"Bien, tranquilo, muy contento, pensando en los objetivos grupales. Ponerme a la disposición del cuerpo técnico, entrenar a la par de mis compañeros", comentó a la prensa en el aeropuerto Jorge Chávez.

"Desde que llegué acá, hay que dejarlo en claro, siempre he dado lo mejor que tengo por Universitario. Me he desvivido por hacer las cosas lo mejor posible. Para poder ser un aporte real para el club", agregó el futbolista de 31 años que no firmó por Belgrano, que finalmente no pagó la cláusula de salida al bicampeón nacional.

Con el regreso de Ureña, Universitario completa sus cupos extranjeros con miras a la Liga1 y Copa Libertadores.

Ureña indicó que llegó el domingo a Argentina y tras varios días sin respuestas de Belgrano. "Primero le pregunté a Universitario si habían pagado la cláusula, ya que para yo poder salir del club tenían que abonar 600 mil dólares más los impuestos que debía de asumir Belgrano y eso nunca llegó. Ante esta situación, yo tomé la decisión a mi forma de ser de no jugar en Belgrano", puntualizó.

"Luego de tantas cosas que pasaron llegó el presidente, el gerente, cerca de cinco personas para tratar de convencerme para que me quedara con ellos y en todo momento me decían que había sido un error, que la culpa era de Pedrito, de Juanito, pero nunca nadie asumió la culpa de lo sucedido. Esta decisión la tomé en conjunto con mi familia, y por mi familia es mejor ponerse colorado de una vez antes de terminar dos años en un lugar donde finalmente no sabes que sucederá", culminó.