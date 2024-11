Rodrigo Ureña no asegura su continuidad en Universitario: "Tengo cláusula y vamos a ver qué decisión se toma"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Rodrigo Ureña llegó a Universitario para la temporada 2023 y rápidamente, por su buen nivel, fue titular. Se convirtió en un jugador clave en el equipo crema que se arcó con Jorge Fossati y Fabián Bustos.

El último sábado, Rodrigo Ureña fue parte de los festejos de Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de Ate por la obtención reciente del bicampeonato. Allí, declaró a la prensa local y no confirmó del todo su continuidad como jugador del club, más allá de tener contrato hasta fines del año 2026.

"Nosotros vamos paso a paso y nos planteamos objetivos grupales y después los individuales. No lo sé. Hemos hablado con la dirigencia y vamos a ver qué decisión se va tomando. Tengo cláusula de salida y siempre me llegan opciones. Vamos a ver cómo avanzamos", le dijo Ureña a Gol Perú.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Rodrigo Ureña y su futuro en Universitario

Ureña fue anunciado como jugador de Universitario en noviembre de 2022. | Fuente: @Universitario

Luego, el también exjugador de clubes internacionales como Unión Española, U. de Chile, América de Cali y Palestino dio cuenta de lo que se espera en la tienda merengue en el corto y mediano plazo.

"Vamos a ver qué depara el 2025 para mí. Imagino que lo que el club necesita es hacer una buena Copa Libertadores y meterse a octavos de final", remarcó.

Posteriormente, Rodrigo Ureña se mostró agradecido por el apoyo de los hinchas de Universitario a lo largo de la temporada, todo tras al alcanzar el ansiado 'bi'.

"Siempre he estado muy enfocado en hacer las cosas bien aquí. No es fácil llegar a un país que no es el tuyo y dar dos vueltas olímpicas. Soy un agradecido. Se me vienen muchas cosas a la cabeza. 'Zapatito' por ejemplo. Era muy hincha y hacía cosas por nosotros. Fue un golpe duro", añadió el mediocampista.

Ureña, en la mira de la selección chilena

Finalmente, a Rodrigo Ureña se le preguntó por las opciones que ha tenido para vestir la camiseta de la Selección de Chile en los últimos meses.

"Normalmente envían la prelista, aunque nada más que eso. Yo he estado enfocado en Universitario. Ganar dos títulos luego de todo lo que ha pasado no es algo que uno se espere la verdad", dijo,

NUESTROS PODCAST

¿Qué es el E. coli 0157:H7, causante de un brote mortal por comer hamburguesas en EEUU y cómo se hace una investigación de intoxicación alimentaria?

El doctor Elmer Huerta nos explica qué es el E. coli 0157:H7.