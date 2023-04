Rodrigo Ureña fue el mejor jugador de Universitario ante Sporting Cristal. | Fuente: Universitario

Rodrigo Ureña es uno de los jugadores con mayor rendimiento en Universitario de Deportes. El volante chileno de 30 años es fijo en el once titular del entrenador Jorge Fossati. Lleva 11 partidos disputados en la Liga 1 Betsson y se alista para jugar otro más de cara al choque ante Sport Boys.

Este miércoles, Ureña entrenó diferenciado en el plantel de Universitario en el complejo de Campo Mar 'U'. Al final de los trabajos, aseguró que de todas maneras jugará ante Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Apertura.

"Sí obviamente, llego bien. Tenía un poco de sobrecarga muscular. Regrese a los trabajos, mañana me reintegraía con mis compañeros si Dios quiere", señaló en rueda de prensa.

Asimismo, el exjugador de Deportivo Tolima se pronunció sobre la posibilidad de extender su contrato un año más con Universitario. Su vínculo acaba a fines de año.



"Yo tengo contrato hasta final de año, no hemos hablando con el club, pero hay que ir paso a paso, obviamente falta mucho y tengo la tranquilidad que estoy acá y me siento como en casa", expresó el mejor jugador de la 'U' en el triunfo ante Sporting Cristal.



Rodrigo Ureña tras el entrenamiento de Universitario. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Pedro Goñi

Ureña sobre Alianza Lima

Rodrigo Ureña señaló que solo habla de la actualidad de Universitario al ser consultado sobre las declaraciones de Hernán Barcos de Alianza Lima que se mostró en desacuerdo que el duelo entre Universitario y Sport Boys se dispute en el estadio Monumental, a pesar que el cuadro rosado será local.

"No estoy pendiente de Alianza, me preocupo hacer las cosas bien a nivel nacional e internacional y dejar lo mejor parado al fútbol peruano, hay que entender que a nivel internacional no es Universitario FC sino también se representa a la bandra del país", señaló.

Ureña también señaló que la seguidilla de partidos no le representará un problema. "El año pasado jugué ocho partidos en un año, entonces no creo que pase la factura, si Dios no ocurra una lesión. Me siento preparado para lo que venga", culminó.







