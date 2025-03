El mensaje de Rodrigo Ureña tras fuerte discusión con William Riveros durante partido de Universitario

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes goleó 4-0 a Alianza Universidad por la fecha 4 de la Liga1 Te Apuesto. El partido tuvo un trámite favorable para el cuadro crema, aunque una fuerte discusión entre el chileno Rodrigo Ureña y el paraguayo William Riveros se llevó la atención.

Al término del partido, Ureña indicó que se equivocó haber encarado a Riveros durante el compromiso jugado en el estadio Monumental de Ate.

“Son cosas que quedan ahí en el partido. Discusiones que por ahí no deberían pasar. Yo en lo personal me equivoqué, se equivocó él. Pedimos disculpas. Somos gente adulta. Es como mi hermano también”, afirmó en diálogo con Gol Perú.

Incluso, el mediocampista chileno de 32 años aseguró que el central es "su hermano" y que tiene una gran relación gracias a los días de concentración.

“Con el ‘Paragua’ concentro todas las noches con él. Desde que llegué acá no he concentrado con otra persona que no esa él, así que imagínate la relación de intimidad que normalmente generamos. La verdad duermo más con él que con mi señora”, agregó.

“Somos una familia, en todas las familias también hay peleas, hay discusiones. También somos gente adulta que podemos relacionarnos y hablar las cosas de buena forma. No es necesario tampoco llegar a los golpes o cometer alguna estupidez menos en nuestra casa con nuestra gente”, culminó.

La palabra de Martín Pérez Guedes

Martín Pérez Guedes fue consultado sobre la discusión entre Riveros y Ureña ante Alianza Universidad.

"Son cosas que pasan dentro de la cancha, en la familia hay discusiones, pero nada, son cosas que pasan, nos queremos mucho en el plantel. Somos muy unidos, son cosas que no pueden suceder dentro de la cancha y en el entretiempo replanteamos (...)", sostuvo para Gol Perú.

