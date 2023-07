Universitario: Sebastián Avellino tendrá una evaluación psicológica previo a su regreso a los entrenamientos

Sebastián Avellino, preparador físico de Universitario de Deportes, habló este lunes en conferencia de prensa tras haber llegado a Lima hace unos días proveniente de Brasil, donde fue encarcelado por realizar gestos racistas a la barra de Corinthians.

El administrador del cuadro crema, Jean Ferrari, insistió en que Sebastián Avellino fue privado de su libertad de una "manera desproporcionada" por la justicia brasileña.

"Nosotros hemos vivido una situación atípica con el profesor Avellino y donde no voy a entrar en el detalle que si se equivocó o no se equivocó. No voy a hablar de ese detalle, porque nosotros con los comunicados que sacamos nos enfocamos puntualmente en el ser humano, de una persona que se había privado de su libertad, que de manera desproporcionada en Brasil, mediante una ley, tomaron medidas y si ustedes conocieran a detalle de lo que ha vivido Sebastián (Avellino), jamás se le ocurriría mencionar que se vaya preso tal persona. Es lamentable la desproporción de cómo han actuado las autoridades en Brasil", señaló.

En otro momento, Jean Ferrari destacó que Universitario no es un club racista tras una serie de acusaciones. "En este sector de entretenimiento y deporte no hay cabida para los actos de racismo, porque los deportistas que pertenecen a las instituciones son de diferentes clases raciales, religiones, opiniones y culturales, entonces cómo podemos hablar que una institución deportiva sea racista", puntualizó.

Avellino pasará por una terapia psicológica

El dirigente de Universitario declaró que Sebastián Avellino se someterá a una terapia psicológica previo a su regreso al plantel crema.

“Sebastián Avellino está entrando hoy a una etapa de evaluación psicológica para después nosotros incorporarlo dentro de los entrenamientos. Es un proceso en el que estamos desde el día que ha llegado. En los próximos días ya lo tendremos incorporado en el plantel”, concluyó.

La palabra de Sebastián Avellino:

"Primero, quiero agradecer a todas las personas que estuvieron cerca de mi señora y mis dos hijos, quienes tendieron la mano para el apoyo, de la manera que pudieron, para que esta pesadilla terminara", indicó en un primer momento.

"Quiero agradecer al consulado uruguayo en Perú, que trabajó para que todo esto terminara. Al consulado uruguayo en Sao Paulo, quien trató de darme las condiciones mínimas para que todo esto fuera, para mí, lo mejor posible", complementó.

