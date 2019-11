Aldo Corzo ha marcado nueve goles con Universitario desde su llegada al club en 2017. | Fuente: Prensa Universitario

Ángel Comizzo, más allá de criticar la actuación de Renzo Castañeda y Pedro Vásquez en la igualdad de Universitario de Deportes contra UTC, lamentó que Aldo Corzo haya jugado en el amistoso entre Perú y Colombia. El estratega crema manifestó su molestia que al lateral justo le haya tocado jugar poco antes de un duelo tan trascendental, más aún cuando Ricardo Gareca no lo venía usando.

Sin embargo, en su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez, Aldo Corzo defendió a Ricardo Gareca y señaló que en algún momento le iba a tocar estar en la cancha con la Selección Peruana. Y en relación a Ángel Comizzo, el marcapunta de Universitario de Deportes indicó que estaba caliente al hacer esas declaraciones.

"Ricardo Gareca me quiso poner, no había tenido partidos y me tocó ahora. Tenía que verme porque en algún momento tenía que jugar, pero Ángel Comizzo estaba caliente ya que quería a todos sus futbolistas frescos para este encuentro. Sin embargo, son cosas que pasan y nos queda una gran final ante Real Garcilaso", dijo.

En la caída a manos de Colombia por 1-0, Aldo Corzo fue titular y jugó hasta los '92 con la Selección Peruana tras ser cambiado por Carlos Ascues. Ni bien finalizó el amistoso en Miami, el lateral de 30 años fue corriendo al aeropuerto para viajar a Lima y así poder estar en el duelo de Universitario de Deportes ante UTC.