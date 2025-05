Jean Ferrari aclaró la situación de Rodrigo Ureña en Universitario tras discusión con hinchas en el estadio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ambiente no fue de los mejores en Universitario de Deportes tras perder el invicto en el estadio Monumental ante Alianza Atlético. A esto se sumó que un grupo de hinchas cremas reclamaron airadamente a los jugadores, que estaban preocupados por la seguridad de sus familiares en la tribuna Occidente.

En ese aspecto, Rodrigo Ureña fue uno de los jugadores que más evidenció su molestia por lo sucedido e incluso el volante chileno aseguró que no volvería a jugar más en el cuadro crema.

Jean Ferrari, administrador de la 'U', se pronunció este lunes y negó tajantemente que Ureña haya pedido su salida. "No, no. La calentura es normal y es entendible, y no solo ha ido de él", declaró al programa Fútbol como Cancha de RPP.

Además, indicó que se acercó a los jugadores para calmar los ánimos. "La mayoría de los futbolistas se han sentido tocados y dolidos por esto que ha sucedido. Lo que he tratado de hacer es que se calmaran un poco, porque esto no nos iba a llevar a nada bueno en lo que se viene".

Jorge Fossati intervino en la situación

Para finalizar, Ferrari sostuvo que hasta el entrenador Jorge Fossati le pidió a los jugadores que se enfoquen en los próximos partidos. "Jorge ha tenido un papel importante en hablar con los futbolistas. En hacer que bajen las revoluciones en todo este malestar y fastidio por lo que va a hacer el día miércoles", culminó.