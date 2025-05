Rodrigo Ureña habló sobre el fin del invicto de Universitario en el Monumental: "No estuvimos a la altura"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes cayó 1-0 ante Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto. Con este mal resultado, el cuadro crema termina una racha de más de 2 años sin perder en el estadio Monumental.

Al respecto, Rodrigo Ureña admitió que Universitario no estuvo a la altura para obtener un nuevo triunfo en casa y que "tácticamente" se perdió ante el rival de turno.

“Obviamente sabíamos que era importante ganar. La verdad es que no estuvimos a la altura, no jugamos bien desde el primer minuto, no nos vimos bien. La verdad es que por ahí tácticamente también fuimos un poco vulnerados, no tuvimos la paciencia para poder encarar el arco rival”, declaró el volante chileno.

“En el fútbol se gana, se pierde. La verdad que es parte del fútbol, obviamente tenemos que levantarnos y salir a guerrearla, salir a pelearla. El día miércoles tenemos aquí un partido en casa importantísimo para nuestras aspiraciones”, agregó.

Ureña, además, comentó que Universitario debe dar vuelta a la página de cara al choque decisivo contra Barcelona SC por la Copa Libertadores 2025.

“Ya dar vuelta a la página, obviamente nosotros haremos nuestro mea culpa. Tendremos que conversar las cosas, analizar también lo que fue el partido. Y bueno, a partir de eso también entre nosotros hacernos nuestro propio mea culpa”, culminó.