“Fue horrible”: madre de Yoshimar Yotún contó cómo vivió la dura lesión del capitán de Sporting Cristal

La lesión de Yoshimar Yotún causa preocupación en el plantel de Sporting Cristal. 'Yoshi' sufrió una dura lesión en la rodilla durante el choque contra César Vallejo, en Trujillo, y su vuelta a las canchas tendrá que esperar por varios meses.

Sus propios compañeros en Cristal, Paolo Guerrero y hasta el entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, se encuentran a la expectativa que el retorno de Yotún sea lo más rápido posible. No obstante, se sabe que tendrá que someterse a un largo tratamiento de recuperación.

María Julia Flores, madre de Yotún, compartió lo que sintió al ver la lesión de su hijo: "Justo leí sus labios, decía ‘Me rompí la rodilla’. Fue horrible".

"No me podía contestar, mi nuera no sabía nada, pero lo he visto ahora en la televisión", agregó en entrevista a Latina.

María Julia Flores está a la espera que se determine cuál es la lesión real de Yotún. "Por su cara, está tranquilo, pero vamos a ver ahora. Todo depende de la resonancia. Sí sé que no es rotura de hueso. Vamos a ver los ligamentos", manifestó la mamá del capitán de Cristal.

Se pierde la Copa América

Debido a la gravedad de la lesión, Yoshimar Yotún se perderá la Copa América 2024 de Estados Unidos, que se desarrollará entre el 20 de junio al 14 julio.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Parte médico de Sporting Cristal

"Nuestro capitán Yoshimar Yotún fue sometido a diversas evaluaciones, luego de sufrir una lesión durante el partido con la Universidad César Vallejo", fue lo que comunicaron por medio de sus redes sociales oficiales como Facebook, Instagram y X.

Además, el conjunto celeste añadió que "las primeras pruebas médicas han descartado un daño óseo, pero sí se ha constatado un compromiso ligamentario en la rodilla".