Universitario ante Alianza Atlético ver EN VIVO: programación Gol Perú minuto a minuto por Liga 1 Betsson. | Fuente: Prensa Liga 1

Universitario vs. Alianza Atlético EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO este sábado 1 de mayo en el Estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador por la fecha 6 de la Liga 1 Betsson. Este choque está programado para que empiece a las 3:30 p.m. hora peruana.

El duelo entre Universitario y su par del Alianza Atlético será transmitido vía TV por la señal de Gol Perú. También, la web de RPP te llevará todos los goles, mejores jugadas e incidencias de este importante partido entre los cremas y los de Sullana.

Universitario viene golpeado para su cotejo ante el Alianza Atlético en el marco de la Liga 1 Betsson. Y es que los dirigidos por el director técnico Ángel David Comizzo vienen de caer 3-0 en Argentina ante Defensa y Justicia por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Universitario vs. Alianza Atlético: horarios en el mundo

Perú: 3:30 p.m.

Ecuador: 3:30 p.m.

Colombia: 3:30 p.m.

México: 3:30 p.m.

Argentina: 5:30 p.m.

Chile: 5:30 p.m.

Estados Unidos (Florida): 4:30 p.m.

"No quiero hablar del pasado y vinimos con una ilusión. Lastimosamente no se han dado los resultados y no conozco otro camino que no sea trabajando", sostuvo José Carvallo, arquero merengue, tras la caída con el 'Halcón'.

Para este encuentro, el DT del conjunto de Ate no concentrará tanto al volante Rafael Guarderas como al joven lateral Luis Valverde.

Del otro lado se encuentra el conjunto del Alianza Atlético. Los dirigidos por Jahir Butrón vienen de lograr el último lunes su primera victoria en el torneo al vencer 3-1 al Carlos Mannucci. Universitario, por su parte, cayó en la fecha pasada a manos del Sporting Cristal.

Luego de este enfrentamiento, los cremas se verán las caras ante Independiente del Valle en Quito por la fecha 3 de la Libertadores. Será un duelo de clave para seguir con aspiraciones en el campeonato continental a nivel de clubes.

Universitario vs. Alianza Atlético: posibles alineaciones

Alianza Atlético: Barrios; Arismendi, Barreda, Rodríguez, Fernández; Canela, Serra, Balbín, Lugo; Saffadi y Perlaza.

Universitario: Carvallo; Chávez, Alonso, Quina, Corzo; Murrugarra, Barreto, Novick; Urruti, Quintero y Valera.

¿Dónde ver el Universitario vs. Alianza Atlético por TV?

Lo ves vía Gol Perú por televisión. También, la web de RPP te llevará todos los goles, mejores jugadas e incidencias.

