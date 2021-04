José Carvallo ha sido campeón con Universitario de Deportes. | Fuente: Prensa Universitario

Los merengues fueron duramente golpeados. Universitario cayó goleado 3-0 este miércoles en la ciudad de Buenos Aires ante Defensa y Justicia por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Libertadores (quedan últimos en su llave). Los dirigidos por Ángel Comizzo fueron superados ampliamente por su rival de turno.

Uno de los que sufrió con las arremetidas de Defensa y Justicia fue José Carvallo, portero de Universitario. El arquero titular dio una conferencia de prensa tras el partido y en la misma lamentó el desempeño de su conjunto en condición de visitante por una nueva jornada de la Copa Libertadores.

"No hay que justificarse porque ellos hicieron un buen partido y ganaron bien. Nos trataron de abrir y llegaron. El ritmo fue importante y antes del segundo gol creo que todo iba parejo. Con el 2-0 ellos se acomodaron mejor", sostuvo el guardameta de Universitario.

Universitario no pasa una buena Copa Libertadores

Universitario ha sufrido seis goles en dos partido de Copa Libertadores. | Fuente: Prensa Universitario

Además, comentó que esperaba hacer un buen papel en estas primeras dos fechas del torneo continental a nivel de clubes.

"No quiero hablar del pasado y vinimos con una ilusión. Lastimosamente no se han dado los resultados y no conozco otro camino que no sea trabajando", sostuvo.

Asimismo, José Carvallo dio cuenta que en Universitario deben olvidar rápidamente esta derrota ya que en la mira está el partido del fin de semana por la Liga 1 Betsson.

"El desgaste fue para ambos porque ellos también jugaron domingo. Solo jugaron mejor que nosotros. Hay cosas por mejorar y tenemos que ganar este fin de semana en la liga local (ante Alianza Atlético). Hay que pensar en lo que viene", finalizó.

NUESTROS PODCAST

En varios países se debate sobre la posibilidad de solicitar un certificado de vacunación para el ingreso de extranjeros a sus territorios. ¿Es adecuada esta medida en el corto plazo? ¿Qué medidas implicaría?, el Dr. Elmer Huerta nos aclara qué opciones podrían ser las más adecuadas.