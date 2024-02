Alex Valera espera quedar habilitado para el clásico en el Nacional: "Ojalá se dé, necesito jugar"

El partido más importante del fútbol peruano llega en la tercera fecha de la Liga 1 Te Apuesto 2024. El Clásico lo protagonizarán Alianza Lima y Universitario de Deportes este sábado en el Estadio Nacional, cotejo al que los ‘compadres’ llegan con el ánimo a tope tras ganar sus primeros compromisos del Torneo Apertura.

Alianza Lima venció 2-1 a César Vallejo y 0-2 en Sullana a Alianza Atlético, mientras que Universitario derrotó 0-4 a Mannucci en Trujillo y sufrió para conseguir el 1-0 frente a Atlético Grau.

Además, aunque no se habla de revancha, está el recuerdo de los dos últimos clásicos que fueron por la definición de la Liga1 2023, en los que la ‘U’ se consagró campeón. Aquella vez los cremas contaron con Alex Valera en ataque, no obstante, el delantero no está disponible para este encuentro al aún quedarle dos fechas (ya cumplió dos) de sanción por haber insultado al árbitro Edwin Ordóñez. La directiva apeló el castigo sobre el ‘20’ y está a la expectativa de recibir novedades.

“Llegamos de la mejor manera (al clásico), trabajando el partido del sábado. Ojalá se dé (la reducción de la sanción), estoy esperando ya comenzar el campeonato y debo seguir aguardando, ojalá sea pronto”, declaró Alex Valera a RPP.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

¿Jugará Alex Valera ante Alianza Lima?

Con Alex Valera inhabilitado, el entrenador Fabián Bustos se ha decantado hasta el momento por la titularidad de Diego Dorregaray, que registra un gol de penal ante Mannucci. El argentino se perfila a ser el ‘9’ titular ante Alianza Lima, pero tiene detrás a un Valera que en el curso anterior fue el máximo anotador de la ‘U’ (15 por Liga1 y 1 en Copa Sudamericana).

“Hay que esperar, ojalá se pueda resolver (el pedido de apelación) y ya pueda jugar. Creo que ya he esperado bastante y necesito jugar. Se extraña”, comentó el atacante.

Alex Valera aún no debuta en la Liga1 2024 | Fuente: RPP Noticias

Andy Polo hizo diferenciado

Universitario trabajó este martes en Campo Mar, donde la principal novedad fue que Andy Polo no entrenó a la par del plantel. Hizo ejercicios en bicicleta y continuó con su sesión en el gimnasio.

Andy Polo, que fue el máximo asistidor de la ‘U’ en la pasada Liga1, en esta edición ya cuenta con un gol y una asistencia. Según pudo conocer RPP, su caso no es de gravedad, se trata de una hinchazón en el dedo del pie y que el miércoles pueda incorporarse a los entrenamientos junto a sus demás compañeros.