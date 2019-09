Alianza Lima viene de caer 1-0 ante Universitario con el arbitraje de Joel Alarcón. | Fuente: RPP/Facebook

Alianza Lima ha venido expresando a través de distintas vías su molestia por la actuación de los árbitros durante sus encuentros más recientes. Sin embargo, después del desempeño de Joel Alarcón en la derrota por 1-0 a manos de Universitario de Deportes, en el elenco blanquiazul creyeron conveniente poner un reclamo a la CONAR (Comisión Nacional de Árbitros) de una vez por todas.

El directivo de Alianza Lima, César Torres, confirmó que presentarán una queja a la CONAR por la forma cómo los referís se han desenvuelto en sus últimos cotejos. Asimismo, consideró que se han visto sumamente perjudicados por ellos y calificó lo hecho por Joel Alarcón en el clásico como 'escandaloso'.

"Hoy presentaremos una queja formal a la CONAR porque no nos parece justa la manera cómo están procediendo con Alianza Lima. Partido a partido los árbitros nos vienen perjudicando y ahí están las imágenes que no me dejan mentir. Lo del clásico fue escándoloso, nada más pido que cobren lo justo", dijo Torres en Ovación.

Joel Alarcón está en el ojo de la tormenta por no pitar un penal a favor de Alianza Lima tras una falta de Aldo Corzo contra Federico Rodríguez en área de Universitario de Deportes. Más de un fanático del cuadro blanquiazul considera que esa jugada fue determinante, más allá de que el propio Pablo Bengoechea no haya manifestado su incomodidad por la actuación del árbitro de 38 años.