Universitario de Deportes visitará a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva este domingo en el marco de un nuevo Clásico del fútbol peruano. Los cremas buscan la revancha por la goleada sufrida ante su ‘compadre’ en el primer duelo del año y quien confía en un buen resultado es Gregorio Pérez, el exdirector técnico del cuadro estudiantil.

"Los Clásicos no se juegan, se ganan. A la distancia sigo el fútbol peruano, pero los Clásicos son especiales. El partido anterior la 'U' lo perdió por mucha distancia y tiene la chance de revertir esa situación. A la distancia sigo el fútbol peruano, pero los Clásicos son especiales", manifestó el uruguayo en ‘Ovación’.

La última vez que Universitario derrotó a Alianza Lima fue en el 2020, precisamente con Gregorio Pérez en el banquillo. Tras ello se enfrentaron dos veces, resultando ganador el elenco blanquiazul.

“Me quedé con muchas ganas de dirigir muchos años en Perú. Los Clásicos tienen su fiesta, su historia. La voz del hincha es motivadora y ayuda a sacar resultados. Pienso que Universitario tiene un plantel que puede sacar un buen resultado, sin desmerecer lo de Alianza que viene mejor en la tabla", apuntó Gregorio Pérez.

Universitario y una visita clave a Alianza en el Clásico

Además del deseo de cobrarse la revancha por el 1-4 sufrido en el Monumental, que provocó la salida del técnico Álvaro Gutiérrez, Universitario tiene ante Alianza Lima la obligación de vencer para reengancharse con solidez en la pelea por el Clausura y provocar el traspié de un rival directo.

La ‘U’ es octavo con 14 puntos, a seis unidades del líder Atlético Grau y a tres de Alianza Lima (4°), que tiene dos partidos pendientes por jugar. Para no ceder más terreno, los de Carlos Compagnucci deben obtener la mayor cantidad de puntos posibles.

“Hay una realidad, no es un buen año, han pasado situaciones inesperadas y los resultados no se han dado. Un equipo grande tiene que estar peleando el torneo, es lo que esperan los hinchas y las cosas no se han dado, pero van logrando otras cosas. Creo que el club se está ordenando y hay un ánimo de una conducción seria”, consideró Gregorio Pérez.

Alianza Lima vs. Universitario chocarán en duelo vibrante el domingo 4 de setiembre. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 3:30 p.m. (hora peruana). El cotejo tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, en La Victoria.

La CONAR designó terna arbitral FIFA para el compromiso. Augusto Menéndez será el juez principal y estará acompañado por Raúl López, Stephen Atoche y el cuarto árbitro es Micke Palomino.





