En Alianza Lima están con la moral a tope para el Clásico ante Universitario este domingo en el Estadio Monumental. Y es que los íntimos llegan de ganarle 2-0 a Sport Boys en Matute.

Pablo Sabbag, delantero de Alianza Lima, tuvo su estreno oficial con la camiseta blanquiazul ante los rosados y, para bien de los íntimos, el atacante colombiano exAtlético Nacional marcó un gol. Antes de chocar en la quinta fecha ante Universitario de Deportes, tuvo palabras para lo que será su primer cotejo frente a los cremas por la liga peruana de primera división.

"No hay nada más lindo que alcanzar el triunfo en un Clásico y entrenamos con esa finalidad. El domingo iremos a ganar. Lo importante es ganar y ojalá sea con un gol mío", dijo el jugador de Alianza.

En otro momento, a su salida del último entrenamiento de su conjunto, fue consultado respecto a su actuación en el duelo con los rosados el fin de semana pasado.

"Muy contento y la verdad sean muchos más tantos con esta camiseta. Vamos a ir de visita a hacer nuestro trabajo", remarcó.

Por último, el delantero de Alianza Lima dijo sobre el entrenador de Alianza Lima, Guillermo Salas, que "dice que ya lo que pasó el domingo se queda atrás, hicimos nuestro trabajo y ahora hay que pensar en el domingo" contra Universitario.

Otro de los que habló en el equipo de La Victoria fue el lateral izquierdo Ricardo Lagos, quien apunta a ser nuevamente titular en la inminente edición del Clásico de la Liga 1.

"En el Monumental siempre me fue bien y espero que no cambie eso. No es quién llegue bien o mal porque los clásicos son clásicos", manifestó.

Además, el también exfutbolista de César Vallejo y Carlos A. Mannucci declaró sobre cómo es que vive la previa de este cotejo frente a la 'U'. "La semana del Clásico siempre es muy bonita. Se siente un gran ambiente en todo el equipo. Vamos a darle con todo", sostuvo el defensa.

