Universitario vs Alianza Lima se juega en el Estadio Monumental | Fuente: Universitario

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO y EN DIRECTO | El Estadio Monumental será escenario del partido entre Universitario vs Alianza Lima por la jornada 5 del Apertura por la Liga1 Betsson. El clásico peruano se inicia a las 3:30 p.m. (hora peruana).

Nadie se quiere perder este partido más atractivo de la jornada y seguro a varios no han podido regresar de la playa para ir al estadio o no consiguieron entradas, pero no te preocupes porque RPP transmitirá en exclusiva el cotejo desde el coloso de Ate.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo



Para que no te pierdas ningún detalle de este trascendental partido entre Universitario vs Alianza Lima, escucha RPP desde el ► Audio Player

Nuestra señal de Audio Player la puedes escuchar desde cualquier parte de nuestro país. Así que dale clic aquí ► RPP Player y sigue en vivo y en directo el partido con la narración de Freddy Cora y los comentarios de Paúl Pérez y Alan Diez. Con todos los datos al instante estará Andrea Closa y Kevin Pacheco. También puedes seguir las incidencias antes, durante y después del partido a través de RPP.pe

Universitario vs. Alianza Lima: horarios en el mundo

Perú: 3:30 p.m.

Argentina: 5:30 p.m.

Colombia: 3:30 p.m.

Ecuador: 3:30 p.m.

Bolivia: 4:30 p.m.

Venezuela: 4:30 p.m.

Uruguay: 5:30 p.m.

Chile: 5:30 p.m .

Brasil: 5:30 p.m.

México: 2:30 p.m.

España: 9:30 p.m.

Estados Unidos (New York): 3:30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12:30 p.m.

Universitario vs. Alianza Lima: posibles alineaciones del clásico del fútbol peruano

Universitario: José Carvallo; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Nelson Cabanillas; Rodrigo Ureña, Horacio Calcaterra, Martín Pérez Guedes; Andy Polo, José Rivera y Alex Valera.

Alianza Lima: Franco Saravia; Gino Peruzzi, Carlos Zambrano, Santiago García, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jairo Concha, Pablo Lavandeira; Gabriel Costa, Bryan Reyna y Pablo Sabbag.

Universitario vs Alianza Lima: minuto a minuto del partido de hoy

.