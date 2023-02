Guía de partido, Universitario vs Cantolao por la liga peruana 2023. | Fuente: RPP

Debuta la tienda crema. Universitario chocará ante la Academia Cantolao este fin de semana en partido correspondiente a la fecha 3 del Apertura de la Liga 1 Betsson 2023.

En Universitario de Deportes van por la victoria en este inicio de la Liga 1 Betsson 2023. Al frente, en el Estadio Monumental de Ate, los cremas tendrán a Cantolao, un rival que siempre le complica en lo que respecta a la liga peruana de primera división. El cotejo se juega el sábado 4 de febrero a las 3:30 p.m. hora peruana.

Está confirmada la presencia de Universitario y del plantel del 'Delfín'. Y es que ambos elencos no forman parte del comunicado de siete equipos que ratifican su posición de no jugar si es que la FPF no levanta la medida cautelar por los derechos televisivos.

Universitario vs. Cantolao: horarios en el mundo

Perú: 3:30 p.m.

Ecuador: 3:30 p.m.

Colombia: 3:30 p.m.

México: 2:30 p.m.

Argentina: 5:30 p.m.

Chile: 5:30 p.m.

Estados Unidos (Florida): 3:30 p.m.

España: 9:30 p.m.

"No podemos ir contra la FIFA, representada por la FPF, donde hay reglamentos. Un Walkover nadie te lo devuelve, los tres puntos nadie te los devuelve", sostuvo el administrador Jean Ferrari en la previa.

Será la oportunidad para ver en acción a gran parte de los refuerzos de la 'U' en un partido oficial para esta nueva temporada. Horacio Calcaterra, Matías Di Benedetto y Rodrigo Ureña apuntan a titulares, al igual que el delantero peruano Alex Valera, exAl Fateh de Arabia Saudita.

"Cada día lo tomamos de una manera positiva para seguir corrigiendo. La ansiedad si lo ves de una mala manera nos puede afectar, pero estamos muy tranquilos, potenciando las cosas buenas que hemos hecho en los amistosos", sostuvo Di Benedetto, zaguero de Universitario.

Hay que tener en cuenta que esta contienda no tendrá la presencia de público en las gradas. Se llegó a un acuerdo entre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y el Gobierno para la vuelta del deporte rey a nivel local, aunque sin gente en las tribunas.

Por su parte, la Academia Cantolao también tiene todo listo para visitar la casa de Odriozola. Tuvo su último entrenamiento sin inconvenientes, por lo que está confirmada su presencia en Ate.

¿Dónde ver el Universitario ante Cantolao vía TV por la Liga 1 2023?

De momento, no es confirmada la transmisión del partido en televisión debido a la medida cautelar presentada por la FPF. RPP.pe tendrá todas las incidencias del cotejo.

