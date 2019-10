José del Solar ascendió con la César Vallejo tras campeonar la Segunda División 2018. | Fuente: Prensa UCV

Una de las acciones más polémicas en el empate 0-0 entre Universitario de Deportes y César Vallejo fue la mano de Alejandro Hohberg en área crema. En tienda 'poeta' consideraron que el árbitro Yovani Quevedo debió pitar un penal a favor de ellos y su técnico 'Chemo' del Solar no se guardó nada en la conferencia posterior al encuentro.

Sin embargo, horas después del compromiso, 'Chemo' del Solar conversó con Fox Sports Radio y reconoció que esa mano no ameritaba el cobro de un penal. El estratega de César Vallejo reveló haber revisado la jugada y se disculpó públicamente con el referí por lo que dijo previamente.

"En el hotel he podido ver la jugada y tengo que reconocer que me equivoqué, el reglamento es bastante claro. La sensación que tuve es que Alejandro Hohberg había hecho una carretilla y por eso se lleva la pelota con la mano, pero en realidad perdió el paso solo y apoyó el brazo en el césped. Le pido disculpas al árbitro porque me he dado cuenta que la jugada no fue penal", dijo.

Con esta igualdad, César Vallejo lleva cuatro partidos consecutivos sin conocer la cara de la victoria y se posiciona en el puesto 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 Movistar con 11 unidades. Mientras tanto, en la tabla acumulada, se ubica en el octavo lugar.