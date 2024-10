¿Cienciano recibió algún incentivo económico para ganarle a Universitario? Carlos Garcés respondió

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario, este domingo, tiene un partido clave. Y es que los cremas recibirán a Cienciano en el marco de la fecha 16, la penúltima, del Torneo Clausura 2024 de la Liga1 Te Apuesto.

Sucede que Universitario de Deportes es líder en la tabla de posiciones con 33 puntos, pero únicamente supera a Alianza Lima por diferencia de goles. Es por ello de la obligación de vencer a Cienciano en el Estadio Monumental U Marathon del distrito limeño de Ate.

En la previa de este cotejo de Universitario, se ha comentado sobre incentivos económicos para que, por ejemplo, el 'Papá' derrote a la tienda merengue. En ese sentido, Carlos Garcés conversó con Fútbol como cancha de RPP y fue consultado si es que recibirán un premio económico en las próximas horas.

"No. Hasta ahora que yo sepa, no. Creo que el hecho de jugar lo que se juega la 'U' en su cancha, creo que es suficiente incentivo para nosotros y hacer un gran partido. De lo otro no tengo idea porque nos enfocamos en lo que hacemos nosotros. Vamos a estar ante los ojos de todo el Perú. Hay que terminar bien el año", indicó en un primer momento.

Posteriormente, se le consultó sobre si es que considera malo que se den este tipo de incentivos para que conjuntos venzan a sus rivales de turno.

"Si hay un premio de parte del club, de parte de Cienciano, bienvenido sea. Tenemos un presidente muy responsable y si hay de parte de él, bienvenido sea. Ojalá que estemos todos enchufados. Creo que no hay nada de malo que se dé un incentivo para ganar. Nosotros vamos con la ilusión de hacer las cosas bien", remarcó en la previa contra Universitario.

Luego, el atacante ecuatoriano -que tiene 18 goles en la Liga1 2024- agregó que "nos viene bien asegurar el torneo internacional a falta de dos partidos. Si bien cumplimos el objetivo, la idea es terminar bien la temporada. Quedan dos partidos. Venimos de hacer un gran partido en casa. Hay que seguir las cosas bien".

¿Cuáles serían las alineaciones de Universitario y Cienciano en el Monumental?

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Horacio Calcaterra, Andy Polo, Nelson Cabanillas; Edison Flores y Alex Valera.

Cienciano: Ítalo Espinoza; Josué Estrada, Germán Mera, Jimmy Valoyes, Orlando Núñez; Claudio Torrejón, Alfredo Ramúa, Christian Cueva, Juan Romagnoli; Gonzalo Ritacco y Carlos Garcés.

