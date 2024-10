Universitario vs. Melgar: ¿A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la final del Torneo de Reservas 2024?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

FBC Melgar y Universitario de Deportes se enfrentarán por la final a partido único del Torneo de Reservas 2024. El equipo crema busca el título tras ser subcampeón de la edición anterior, mientras que los rojinegros cayeron en la semifinal del 2023 precisamente a manos de la ‘U’.

Antes de instalarse en la final, Universitario y Melgar sortearon con éxito sus respectivas llaves ante Alianza Lima y ADT, respectivamente.

Universitario vs Melgar: ¿cómo clasificaron a la final del Torneo de Reservas 2024?

Universitario de Deportes clasificó a la final del Torneo de Reservas 2024 tras eliminar a Alianza Lima. En la semifinal ida ganó 1-2 y en la vuelta, en Campo Mar, se impuso en el clásico por 2-0. Por su parte, Melgar superó en 'semis' a ADT. En Tarma triunfaron los rojinegros (1-2) y en Arequipa fue goleada para el 'Dominó' por 4-0.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Melgar EN VIVO por la final del Torneo de Reservas 2024?

El partido entre Universitario vs. FBC Melgar está programado para jugarse el viernes 25 de octubre en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador, en Lima. La final del Torneo de Reservas se jugará a puertas cerradas.

¿A qué hora juegan Universitario vs Melgar EN VIVO por la final del Torneo de Reservas 2024?

En Perú , el partido Universitario vs. Melgar está programado para las 2:00 p.m.

, el partido Universitario vs. Melgar está programado para las 2:00 p.m. En Chile, el partido Universitario vs. Melgar está programado para las 4:00 p.m.



En Paraguay, el partido Universitario vs. Melgar está programado para las 4:00 p.m.

En Colombia, el partido Universitario vs. Melgar está programado para las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs. Melgar está programado para las 2:00 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs. Melgar está programado para las 3:00 p.m.



En Venezuela, el partido Universitario vs. Melgar está programado para las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido Universitario vs. Melgar está programado para las 4:00 p.m.



En Uruguay, el partido Universitario vs. Melgar está programado para las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs. Melgar está programado para las 4:00 p.m.

¿Qué canales transmiten el Universitario vs Melgar EN VIVO por la final del Torneo de Reservas 2024?

El partido entre Universitario de Deportes vs. Melgar por el Torneo de Reservas 2024 será transmitido EN VIVO por TV a través de la señal de Nativa TV (señal abierta, TDT, Movistar, Claro TV y DSports), L1 MAX y vía streaming por L1 Play. Todos los goles, incidencias y minuto a minutos los tendrás en la web de RPP.

Universitario vs Melgar: alineaciones posibles

Universitario: Jhefferson Rodríguez; Julinho Astudillo, Sebastián Flores, Ayrton Unzueta, Francys Arévalo; Erwin Paiva, Álvaro Rojas, Esteban Cruz, Alex Pullchz; Rodrigo Dioses y Milton Medina.

FBC Melgar: O. Ramos; D. Rodríguez, D. Meneses, J. Ayqqe, C. Doy, Á. Obando, G. García, A. Aguinaga, J. Gonzalez, J. Ríos, B. Portugal.

Universitario vs Melgar: ¿Qué obtiene el campeón del Torneo de Reservas 2024?

Para esta edición del Torneo de Reservas, el equipo campeón no otorga puntos adicionales en la clasificación acumulada de la Liga1 Te Apuesto 2024. No obstante, el ganador del certamen clasificará a la Copa Libertadores Sub 20 que se disputará el próximo año.