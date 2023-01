Universitario enfrentará a Cienciano en la primera fecha de la Liga 1 2023 | Fuente: Universitario

El Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2023 está programado a comenzar desde el viernes 21 de enero y la intención de la Liga Profesional de Fútbol es mantener la fecha, a pesar de la crisis social que se desarrolla en diversas regiones del país.

“Nosotros pensamos que podemos iniciar el 21 de enero. Lo ideal es que no sufra tantos cambios, porque eso le quita seriedad a la liga. Sin embargo, su hay situaciones ajenas a lo que es el fútbol, se tienen que tomar en cuenta”, señaló Héctor Lara, director de competiciones de la FPF, en ‘Depor’.

Cambio para el U vs. Cienciano

Por la primera jornada de la Liga 1, se programó el cotejo de Universitario ante Cienciano en el Estadio Monumental para el lunes 23 de enero a las 8:00 p.m., no obstante, este partido sufrirá una reprogramación, según expresó Lara.

“Era complicado programar el domingo el Universitario vs. Cienciano porque la autoridad no nos permitió ponerlo con otro partido en conjunto. Es decir, el Municipal vs. Unión Comercio (22 de enero a las 11:00 a.m.) y el Sport Boys vs. Alianza Atlético (22 de enero a las 3:30 p.m.) no podemos pasarlo al lunes. Tener un lunes con un partido a las 11 de la mañana y otro a las 3:30 de la tarde hacía poco atractiva a la Liga 1. Nosotros siempre vamos a velar por el interés de los 19 equipos en total”, dijo.

Todavía no se oficializó la modificación para el partido entre Universitario y Cienciano, pero la razón de la variante responde al tema del alumbrado en el Estadio Monumental.

“Se necesita hacer un cambio, porque el alumbrado no lo tienen. También necesitamos una respuesta de las autoridades para ver cómo podemos acomodar ese partido de la mejor forma; pero sí tiene que haber un cambio definitivamente”, apuntó Héctor Lara.

Alianza Lima debuta en la Liga 1 visitando a Atlético Grau | Fuente: Liga 1

Alianza ante Grau sin modificaciones

Otro de los equipos que expresó su desacuerdo por su programación en la primera fecha de la Liga 1 fue Alianza Lima. El cuadro blanquiazul chocará con Atlético Grau el domingo 22 de enero en Piura a la 1:00 p.m. Si bien los íntimos buscaban jugar en otro horario, Héctor Lara resaltó que no habrá variantes.

“Se mantiene como está. La idea principal es no estar tocando el calendario, salvo por actos externos o una situación social”, expresó.





