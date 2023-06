Universitario vs. Cusco FC: ¿cómo, cuándo y dónde ver el partido por Liga 1 Betsson 2023?

La 'U' quiere recuperarse. Universitario jugará ante el Cusco FC como local en el marco de la Liga 1 Betsson.

El partido de Universitario de Deportes frente a la tienda de Cusco FC, por la fecha 18 del Torneo Apertura, está programado para el viernes 2 de junio en el Estadio Monumental del distrito de Ate. El equipo que dirige Jorge Fossati ya no tiene chances de pelear por la primera parte de la temporada, por lo que espera regalarle una victoria a su gente.

Y es que Universitario viene de caer 1-0 a manos del UTC en la altura de Cajamarca. Luego, Alianza Lima goleó al Binacional, con lo que los íntimos son los ganadores del Apertura.

Universitario vs. Cusco FC: horarios en el mundo

Perú: 8:30 p.m.

Ecuador: 8:30 p.m.

Colombia: 8:30 p.m.

México: 7:30 p.m.

Argentina: 10:30 p.m.

Chile: 9:30 p.m.

Estados Unidos (Florida): 9:30 p.m.

En lo que va de la tabla de posiciones, a dos jornadas del final, la tienda crema tiene 31 puntos, a ocho unidades del líder Alianza.

"Creo que se notó el tema de los controles, no podíamos controlar bien. Se nos complicó mucho, no pudimos hacer nuestro juego, sumado a la altura. Fue una temporada difícil, no la pudimos sacar adelante. Ahora a recuperar y pensar en lo que viene", dijo Matías Di Benedetto tras la caída contra el 'Gavilán'.

Universitario tendrá este cotejo de local como un termómetro para lo que será su participación en la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana la próxima semana contra Santa Fe en Colombia.

En la primera rueda le ganó al conjunto colombiano 2-0 en el Monumental. Van con todo para seguir en la pelea.

Por su parte, Cusco FC llega de vencer al Sport Boys en el Garcilaso de la Vega. Tiene 26 puntos en el cuarto puesto de la tabla.

¿Dónde ver el Universitario ante Cusco FC vía TV por Liga 1?

Será transmitido por la señal de Gol Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

