¿Es de la 'U' o de Cristal? Edison Flores confiesa de qué equipo es hincha Christofer Gonzales

Fueron compañeros de equipo y hoy son amigos fuera del campo. Por eso, Edison Flores tiene voz autorizada para bromear con Christofer Gonzales. Y eso fue lo que hizo ahora al referirse a su hinchaje.

Meses atrás, 'Canchita' confesó que, aunque le guarda cariño a Universitario de Deportes, el equipo con el que se identifica es Sporting Cristal, cuya camiseta defendió entre 2019 y 2022.

“Estoy agradecido con Universitario porque es el club en el cual debuté. Después, uno va buscando caminos, uno va buscando horizontes y uno se vuelve a enamorar también en la vida y para mí, en ese sentido, a Sporting Cristal le tengo un cariño muy grande, que queda también guardado en la mente y en el corazón”, dijo en conferencia de prensa.

"(Cristal) me dio la oportunidad de volver a un club grande, apostó por mí y es el club con el que también me identifico. Me marcó muchísimo. Si en algún momento vuelvo, es el club que tengo presente primero”, agregó Christofer Gonzales. Ahora, Edison Flores, a su manera, le contestó.

La respuesta del 'Orejas'

En una entrevista hecha por el programa Cojo y Manco, Edison Flores se animó a dejarle una 'chiquita' a su amigo Christofer Gonzales tras lo dicho en relación a su hinchaje por la celeste.

"'Canchita', que es de Cristal, dice... Que encontró nuevo amor, dice... Ja. ¡Más de la 'U' es! No sé qué ha pasado con él", dijo, entre risas.

Asimismo, al enterarse de que el hoy futbolista del Al-Adalah de Arabia Saudita será próximamente invitado al mencionado programa digital, 'Orejas' dio una sugerencia, también a modo de broma: "Dale con palo".

La actualidad de Christofer Gonzales

Desafortunadamente, las cosas en la presente temporada de la Liga de Arabia Saudita de Primera División no han ido bien para Christofer Gonzales y el elenco del Al-Adalah. El pasado miércoles, su futuro en la élite del país se consumó: bajó de categoría e irá a segunda en la próxima campaña.

Y es que jugó en condición de local frente al Al-Ettifaq, cayó 2-0 con goles de Hamed Al-Ghamdi (89' y 90'+9) y este resultado lo envió directamente al descenso. El cuadro de 'Canchita' Gonzales estaba en la obligación de ganar en la última fecha del torneo. No lo hizo y quedó penúltimo en la tabla de posiciones.

En la temporada 2022-23 de la liga árabe, Christofer Gonzáles jugó 2217 minutos y anotó en cuatro ocasiones. Al Fateh, Al Tai, Al Nassr (de Cristiano Ronaldo) y Al Feiha lo sufrieron.

