Con Universitario vs Cusco FC: así se jugará la fecha 11 del Torneo Apertura 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde este jueves continuará la Liga1 Te Apuesto con el desarrollo de la úndecima jornada del Torneo Apertura 2025, en la cual Universitario de Deportes jugará de visitante cuando enfrente a Cusco FC, en el estadio Inga Garcilaso de la Vega.

Tras tres triunfos consecutivos en el Apertura, Universitario jugará en la altura de Cusco, que representa uno de los partidos más difíciles de lo que le resta del actual campeonato peruano.

Tras la suspensión del partido ante Comerciantes Unidos, Alianza Lima volverá a las canchas cuando juegue de local contra Cienciano en el estadio Alejandro Villanueva. Este duelo quedará marcado por la vuelta de Christian Cueva a Matute.

En tanto, Deportivo Garcilaso buscará un triunfo para mantener su segundo lugar en el Apertura. Esta jornada jugará de visitante ante UTC, que perdió 6-0 ante Universitario en Lima.

Sporting Cristal descansará esta jornada.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Programación de la fecha 11 del Apertura 2025

Jueves 1 de mayo

7:30 p.m. Melgar vs Comerciantes Unidos (Estadio Monumental de la UNSA - Arequipa)



Viernes 2 de mayo

3:30 p.m. Sport Huancayo vs Atlético Grau (Estadio IPD Huancayo)

7:30 p.m. Alianza Lima vs Cienciano (Estadio Alejandro Villanueva - Lima)



Sábado 3 de mayo

1:00 p.m. UTC vs Deportivo Garcilaso (Estadio Municipal Contreras Jara - Cajabamba)

3:30 p.m. Juan Pablo II vs Ayacucho FC (Estadio de la Juventud - Lambayeque)

6:30 p.m. Cusco FC vs Universitario (Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco)



Domingo 4 de mayo

1:00 p.m. Sport Boys vs Alianza Universidad (Estadio Miguel Grau - Callao)

3:30 p.m. Alianza Atlético vs ADT (Estadio Campeones del 36 - Sullana)

6:00 p.m. Binacional vs Los Chankas (Estadio Briceño Rosamedina - Juliaca)



* Sporting Cristal: descansa

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025: