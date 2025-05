Jean Ferrari luego de la derrota ante Cusco FC: "A corregir lo que corresponde"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario perdió 2-0 ante Cusco FC, por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto 2025, y perdió las chances de estirar la ventaja de sus más cercanos perseguidores.

Tras el cotejo, Jean Ferrari, administrador del cuadro Crema, aseguró que darán la vuelta a la página rápido, pensando en el próximo partido de Copa Libertadores.

A través de su cuenta de X, el exfutbolista dijo que seguirán trabajando para corregir los errores y seguir sumando puntos en ambos torneos.

"Así como cuando ganamos damos vuelta a la página rápido, hoy que perdimos haremos lo mismo, tenemos un partido importante el jueves por CL. Seguiremos trabajando y a corregir lo que corresponde. Y dale U", indicó Jean Ferrari en su red social.

Jorge Fossati y la derrota ante Cusco FC

El que también se pronunció tras la derrota fue Jorge Fossati. El técnico uruguayo indicó que el cuadro cusqueño fue superior, pero que estaban en condiciones de ganar el partido.

"Hablé antes y sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival que tiene una idea y la maneja muy bien, pero que estábamos en condiciones de poder ganar. Creo que el partido se puede analizar desde varios puntos. Desde la tenencia y efectividad de pases, ellos fueron más. De lo que pasó en las dos áreas, allí será más discutido el tema", dijo Jorge Fossati en conferencia de prensa.

"La 'U' no hizo un buen partido, aunque creamos situaciones. En ambos tiempos y hasta el final. Que yo recuerde, los goles vienen por virtud de Cusco, pero por errores que, conociendo a mis jugadores, no sé si en el llano los cometan. No es excusa, pero jugar en el Cusco no es lo mismo que en el llano", finalizó.