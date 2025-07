Garcilaso critica al árbitro Bruno Pérez: Aldair Salazar afirma que le cometieron penal ante Universitario [VIDEO]

El defensa de Deportivo Garcilaso reveló qué le dijo el árbitro Bruno Pérez. "Sabíamos que iba ser un partido complicado en todo aspecto", dijo.

Universitario de Deportes venció 1-0 a Deportivo Garcilaso en Cusco y está a un paso de ganar el Torneo Apertura 2025. En la tienda imperial quedó un gran descontento, ya que el defensa Aldair Salazar cree le cometieron un penal que pudo cambiar la historia del partido.

Consideró que le tocaron por la espalda en el área de Universitario cuando iba a conectar de cabeza, pero el árbitro Bruno Pérez no determinó un penal en la recta final del partido.

"Siento que me toca en la espalda, justo cuando estoy saltando y creo que podía llegar a la pelota, me desestabiliza y me caigo. Creo que podía revisarlo como revisó muchas cosas", señaló Salazar a la prensa.

"Pero bueno, ya lo revisaron y no hay nada, eso es lo que me dijo. Al final del partido se lo dije de nuevo que me parecía penal y me volvió a decir que no, que ya lo habían revisado y que no era. Estaba muy seguro, así que sabíamos que iba a ser un partido complicado en todo aspecto", agregó.

Aldair Salazar de Deportivo Garcilaso habla con la prensa. | Fuente: Movistar Deportes

Decisión de Bruno Pérez y triunfo de Universitario

"En lo personal no tengo nada contra Bruno Pérez, creo que por lo general cuando arbitró lo hizo bien. Hay algunas polémicas que se van a tener que revisar y los encargados tendrán que ver", manifestó.

Aldair Salazar, que jugó en Alianza Lima, señaló que su equipo corre conuna cierta desventaja cuando enfrenta a los equipos grandes de la Liga1.

"Nosotros sabemos que somos un equipo humilde y de provincia, sabemos que la más mínima no va a estar a favor", concluyó.