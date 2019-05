Deportivo Municipal derrotó 4-2 a Universitario de Deportes el último fin de semana. | Fuente: Prensa Deportivo Municipal/CONMEBOL

Diego Haro estuvo en el ojo de la tormenta por el penal que cobró en el partido entre Universitario de Deportes y Deportivo Municipal a favor del club crema después de que el balón le chocara a Yordi Vílchez en el hombro. Sin embargo, en diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, Steven Rivadeneyra dio a conocer que el referí se disculpó con el futbolista por lo sucedido, sabiendo que había tomado una decisión errada.

"Diego Haro nos decía en el momento que el balón le había chocado en la mano. Yo le dije que había sido entre el hombro y la espalda, pero él dijo que vio una mano. Al final del partido contra Universitario de Deportes, él se retracta y le pide disculpas a Yordi. Eso es lo que el jugador me dijo, pues no estaba al tanto de esas circunstancias", dijo.

Por otro lado, Steven Rivadeneyra habló sobre el penal que le atajó a Germán Denis, que fue justamente el primero fallado por el argentino en la Liga 1 Movistar 2019. El portero de Deportivo Municipal indicó que se sacó una deuda de encima con esa jugada, pues hasta ahora no había tapado un penal en Primera División.

"Al final del encuentro me hacen saber que Denis no había fallado un penal. Además, tenía una deuda conmigo mismo porque todavía no había tapado un penal en Primera. Le dije a mi papá hace poco que ya me iba a tocar y por eso señalé a la tribuna, pues él estaba en el estadio. Sí había visto los tiros de Denis, que normalmente son entre la derecha y el medio. Esperé hasta el último y mandó el remate hacia ese lado", finalizó.