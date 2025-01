Jean Ferrari confirma conversaciones para jugar amistoso con Inter Miami: "Esta semana podría estar cerrándose"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes se viene preparando para el inicio de la temporada 2025. Y para ello, ha cerrado una serie de amistosos internacionales, tanto en el país como en el extranjero.

En los días, se ha venido especulando que la 'U' jugaría con el Inter Miami de Lionel Messi en el estadio Monumental. Ante esto, Jean Ferrari, administrador del club, confirmó que existen conversaciones para disputar un partido amistoso en la MLS, y que esta se debería cerrar durante la semana.

"Estamos trabajando en eso. Todavía no está cerrado. No podemos oficializar nada porque todavía no está cerrado. Todavía son conversaciones, nada más. Yo calculo que esta semana tendría que estarse cerrando en el caso de que se pueda dar", indicó en una entrevista para Liga1 Max.

Luego al ser consultado sobre si Inter Miami vendría con todas sus estrellas, dijo que sí, y que el partido sería el 29 de enero.

"Ese es el acuerdo. El día, tentativamente, sería el 29 de enero. Ahora, con el tema del campeonato, que posiblemente se alargue una semana más, estamos evaluando fechas", finalizó.

Los amistosos de Inter Miami en la pretemporada

Inter Miami ha confirmado una serie de amistosos internacionales de cara a la temporada 2025 de la MLS. El primero lo jugará el sábado 18 de enero —en Las Vegas (Estados Unidos)— ante el Club América, actual tricampeón de fútbol mexicano.

El segundo lo disputará ante Olimpia de Honduras —en San Pedro Tula— el 8 de febrero. Después, se espera que el Inter Miami realice una pequeña gira por algunos países del continente. De hecho, en Panamá y en Guatemala los medios de comunicación indican que el cuadro de Lionel Messi y Luis Suárez estará en ambos países.

Y el último encuentro amistoso que jugará el equipo Rosa, previo al inicio de la MLS, será ante Orlando City el 14 de febrero en Tampa.