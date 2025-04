Con Universitario vs Melgar: así se jugará la fecha 8 del Torneo Apertura 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde este viernes continuará la Liga1 Te Apuesto con el desarrollo de la octava jornada del Torneo Apertura 2025, en la cual el líder Melgar será visitante cuando juegue contra Universitario de Deportes en el estadio Monumental de Ate.

Tras seis triunfos en igual números de partidos, Melgar tendrá una prueba de fuego cuando visite al bicampeón nacional, que llega tras conseguir un agónico empate ante Alianza Lima, en Matute.

Asimismo, Alianza Lima será visitante ante Deportivo Garcilaso en Cusco, en un duelo será clave para continuar entre los primeros lugares del Torneo Apertura.

Por su parte, Sporting Cristal volverá a las canchas cuando reciba a Cusco FC en el estadio Alberto Gallardo. Los dirigidos por Guillermo Farré buscarán recuperarse tras perder 4-1 ante UTC.

Programación de la fecha 8 del Apertura 2025

Viernes 11 de abril

1.15 p.m. Ayacucho FC vs UTC (Estadio Municipal Manuel Molina - Huanta)

8:00 p.m. Los Chankas vs Sport Huancayo (Estadio Los Chankas - Andahuaylas)

Sábado 12 de abril

3:30 a.m. Juan Pablo II vs Alianza Atlético (Complejo Deportivo Juan Pablo II - Lambayeque)

7:00 p.m. Cienciano vs Alianza Universidad (Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco)



Domingo 13 de abril

11:00 a.m. Sporting Cristal vs Cusco FC (Estadio Alberto Gallardo - Lima)

2:00 p.m. Comerciantes Unidos vs Sport Boys (Estadio Municipal Germán Contreras Jara - Cajabamba)

3:30 p.m. ADT vs Binacional (Estadio Unión Tarma)

7:00 p.m. Universitario vs Melgar (Estadio Monumental - Lima)

Lunes 14 de abril

7:00 p.m. Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima (Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco)

* Atlético Grau: descansa