Néstor Gorosito sobre polémico festejo de Fabián Bustos: "Cada uno obra como le parece"

Alianza Lima no pudo ganar el clásico peruano en Matute y empató 1-1 ante Universitario de Deportes, que logró la igualdad en la recta final gracias a José Rivera. Este partido también quedará marcado por la polémica celebración del entrenador crema, Fabián Bustos, tras el tanto del 'Tunche'.

Como se apreciaron en las imágenes, Rivera silenció el coloso victoriano y al mismo tiempo Bustos tuvo una frenética celebración: se tomó los manos a las orejas, en una clara señal de que ya no escuchaba a los hinchas locales en Matute.

En conferencia de prensa, el técnico blanquiazul Néstor Gorosito indicó que sobre Bustos que "cada uno obra como le parece. Yo no soy quién para juzgar a los demás".

"El cariño que me quiero ganar del hincha es por resultados, no por hablar mal de los colegas", agregó.

En otro momento, el DT Gorosito prefirió no calificar el accionar de Bustos, que luego explicó su festejo. "No sé si está bien o mal. No me gustaría meterme en un terreno que no me corresponde", culminó.

La palabra de Néstor Gorosito, entrenador de Alianza Lima. | Fuente: Liga1 Max

La palabra de Fabián Bustos

En conferencia de prensa tras el cotejo, el entrenador Fabián Bustos indicó que fue una celebración normal de fútbol y que no le faltó el respeto a nadie. Además, indicó que la tribuna lo insultó en todo momento y que él nunca respondió.

"Recibí botellazos, un montón de insultos cuando hicieron gol los chicos. Me parece que es algo normal, es un festejo de fútbol normal, sin faltar el respeto, sin insultar, como sí me insultan a mí", indicó en un primer momento.

"Pero, ahora, los cantos xenofóbicos, los cantos con respecto a la parte sexual, como ahora del rival que en Liberadores ha sido sancionado, de esos hay un montón y, sin embargo, yo nunca respondí nada", complementó.