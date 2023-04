Jorge Fossati sobre nueva expulsión de Alex Valera: "Si mereció la roja, tendrá que corregirse y repetirse" | Fuente: @Universitario

Universitario de Deportes sacó un triunfo importante en su lucha por el Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson. Esta tarde, derrotó 3-0 a Sport Boys con una excelente actuación de Alex Valera, quien anotó los tres tantos. Sin embargo, al final del encuentro, fue expulsado tras una gresca con Christian Ramos.

En conferencia de prensa pospartido, el técnico uruguayo Jorge Fossati fue consultado sobre la sanción al jugador crema. En primer lugar, explicó sus declaraciones tras la expulsión ante Deportivo Municipal, donde indicó que "no la había entendido".

"El otro día, dando una entrevista, se mencionó esto y no quiero que queden malos entendidos. Yo dije que no la entendía (expulsión) del partido pasado. Yo no dije que estaba mal expulsado, dije que no la entendía. Desde donde yo estaba, no entendí lo que había pasado para que en el minuto final del partido fuera expulsado", indicó.

"Después, me entero de que hubo alguna reacción de Alex, que yo puedo entenderla, pues, si estás a 200 pulsaciones y te echan al minuto 97 y te ponen un micrófono y te preguntan qué piensas del árbitro, difícilmente el que hizo la pregunta se la haya hecho pensando que Alex iba a responder que es un amigazo. De todas maneras, cuando uno tiene la razón y la quiere aplicar con insultos, está mal y deja de tener la razón. Yo no justificó el insulto a nadie y entiendo que el jugador haya reaccionado mal", complementó el estratega.

Luego, Fossati explicó la nueva expulsión de su delantero este sábado ante Sport Boys. "Hoy, lo que yo veo, es un puñetazo. Tampoco me gusta hablar de los rivales; pero, como siempre digo, por más que uno quiera mentir, la cámara dice la verdad. Yo veo un puñetazo y que Alex reacciona ante ese puñetazo, no ante la falta. Desde donde estoy, me parece que no hay más que un empujón, pero se catalogó de la misma manera que ese puñetazo. Una pena, porque es un jugador que termina llevándose la pelota y, otra vez, cuando se termina el partido, recibe la roja. Es realmente una pena, pero si la mereció tendrá que corregirse y no repetirse", finalizó el técnico.

Alex Valera, la figura de Universitario ante Sport Boys

Alex Valera se disfrazó de mago. El delantero peruano anotó tres golazos ante Sport Boys en el Estadio Monumental y posiciona a Universitario de Deportes como único líder de la Liga 1 Betsson.

El cuadro crema fue ligeramente superior en el primer tiempo. Tanto así que la primera jugada de peligro llegó a los 45 minutos. Universitario recupera el balón tras un saque lateral de Sport Boys. Este cae a la posición de Alex Valera quien, al verse rodeado, le da un pase a Martín Pérez Guedes. El volante, ante la presión, decide retroceder la jugada hacia Rodrigo Ureña. El chileno estira la pelota hacia Andy Polo, quien mira a Horacio Calcaterra y busca la pared. El argentino interpreta la jugada y le da un pase al futbolista nacional. Este pisa el área y le cede la pelota a José Rivera, pero el popular Tunche no pudo anotar el primero.

El segundo tiempo fue distinto, pues los merengues aprovecharon todas las ocasiones que tuvieron. A los seis minutos, Polo recibe el balón y le da un pase a Alex Valera. El delantero centraliza el juego para Calcaterra quien, de primera, le da un pase a Andy Polo que quedó solo por el sector derecho. El extremo lanza un centro rápido que encuentra a Valera, quien se eleva para conectar un fuerte cabezazo que hace imposible la estirada de Alvaro Villete.

A los 82', Alex Valera recibió un pase de Marco Saravia y aguantó la marca de espalda. A los segundos, sale hacia su lado izquierdo y lanza un fuerte disparo que rompe el arco del Sport Boys. Con el 2-0, la tranquilidad llegó a tienda crema. Sin embargo, las cosas no quedarían ahí. A los 85', Pérez Guedes recibe la pelota desde un tiro de esquina y le da un pase a Ureña. El volante pisa el balón y lanza un centro para Valera quien, de un taco aéreo, sorprende a Villete y pone el 3-0 final.



