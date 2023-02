Guía de partido, Universitario vs Unión Comercio por la liga peruana. | Fuente: @Universitario

Los de Ate van por su segunda victoria. Universitario visitará al Unión Comercio este fin de semana en duelo que forma parte de la fecha 4 del Apertura de Liga 1 Betsson 2023.

En esta oportunidad, Universitario de Deportes -dirigido por el director técnico Carlos Compagnucci- viajará hasta la ciudad de Tarapoto para pisar el césped del Estadio Carlos Vidaurre García, en donde juega de local el cuadro del Unión Comercio. El duelo está pactado para el domingo 12 de febrero a la 1:30 p.m. horario peruano

En la previa, Universitario viene de golear 4-0 en el Monumental a la Academia Cantolao, en lo que fue su estreno en esta temporada de la liga peruana de primera división.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Universitario vs. Unión Comercio: horarios en el mundo

Perú: 1:30 p.m.

Ecuador: 1:30 p.m.

Colombia: 1:30 p.m.

México: 12:30 p.m.

Argentina: 3:30 p.m.

Chile: 3:30 p.m.

Estados Unidos (Florida): 1:30 p.m.

España: 7:30 p.m.

Para dicho cotejo, Piero Quispe fue suplente y en conferencia de prensa el DT del conjunto crema explicó su decisión en su conjunto.

"Al incorporarse una semana tarde a la pretemporada le costó un poco, pero no sale del equipo la fecha pasada no por esto específicamente, los que mejor estaban para esa primera fecha son los que iniciaron. Me pareció que en la pretemporada y en los partidos amistosos los que mejor forma han tenido eran esos 11", sostuvo el entrenador argentino.

Asimismo, el estratega de Universitario añadió que "no soy de la idea de que equipo que gana no se toca, pero sí uno intenta mantener una base, se va dando naturalmente".

Por su parte, el elenco del Unión Comercio en la jornada pasada cayó 2-1 como visitante ante el Sport Boys en el Alberto Gallardo.

Se había adelantado por medio de Antonio Romero a los 81', pero fue derrotado en la remontada rosada gracias a los tantos de Jesús Barco y Fabrizio Roca, a los 85' y 88', respectivamente.

¿Dónde ver el Universitario ante Unión Comercio vía TV por Liga 1?

Lo ves por la señal de la Liga 1 Max, canales 604 y 1604 de DirecTV. RPP.pe tendrá los goles y mejores jugadas.

Liga 1 Betsson 2023

Programación fecha 4 - Torneo Apertura

Viernes 10 de febrero

7:00 p.m. Cienciano vs. Cusco FC – Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 11 de febrero

1:00 p.m. A. Cantolao vs. Club UCV – Iván Elías Moreno

3:30 p.m. ADT vs. Deportivo Garcilaso – Unión de Tarma

7:00 p.m. D. Binacional vs. Atlético Grau – Monumental UNSA

Domingo 12 de febrero

11:00 a.m. Alianza Atlético vs. Club UTC - Campeones del 36

1:30 p.m. U. Comercio vs. Universitario - Municipal Carlos Vidaurre

3:00 p.m. Carlos A. Mannucci vs. Sporting Cristal - Mansiche

4:00 p.m. Alianza Lima vs. Sport Boys – Alejandro Villanueva





Lunes 13 de febrero

7:00 p.m. FBC Melgar vs. D. Municipal – Monumental UNSA

NUESTROS PODCAST

¿Cómo el ejercicio estimula el cerebro y mejora la salud mental?

Los trastornos de salud mental como la depresión y la ansiedad no son fáciles de tratar. Los medicamentos ayudan a muchos, pero tienen una alta tasa de fracaso y pueden tener efectos secundarios desagradables. La terapia de conversación requiere mucho tiempo y es costosa. Y ninguno de los enfoques es adecuado para prevenir el desarrollo de los trastornos en primer lugar. Pero muchas personas pasan por alto otra opción que, cuando funciona, puede ser una de las formas más efectivas, menos perturbadoras y más económicas de controlar los trastornos de salud mental: el ejercicio.