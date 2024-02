Universitario vs. UTC EN VIVO: chocan en Cajabamba por el Torneo Apertura 2024

Universitario vs. UTC: se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana por la quinta fecha del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto.

El partido de Universitario de Deportes contra el elenco de UTC está programado para el sábado 24 de febrero en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara de Cajabamba. La 'U' va con lo mejor que tiene para sacar un resultado positivo que le permita seguir en la cima de la tabla de posiciones.

Y es que en Universitario solo conocen de victorias en lo que va de temporada de la liga peruana de primera división. Viene de ganarle a Melgar en casa, con lo que tiene 12 puntos en la tabla. Llegan más que motivados.

¿A qué hora juega Universitario ante UTC por la Liga 1?

Perú: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 3:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

UTC se alista para recibir a la 'U' en Cajabamba. | Fuente: @UTC_PagOficial

Segundo Portocarrero, quien se ha ganado el puesto de titular como carrilero izquierdo, habló de lo que ha sido su adaptación en el club merengue.

"Contento por la oportunidad que me ha dado el profesor. El recibimiento ha sido muy bueno. Me han dado mucho apoyo desde que llegué y me han hecho sentir parte de este grupo", dijo el jugador ecuatoriano, exjugador de Barcelona SC.

En la previa, en Universitario hay duda en la volante. Martín Pérez Guedes podría reemplazar tanto a Jairo Concha como a Christofer 'Canchita' Gonzales. Además, Alex Valera integra la lista de convocados.

Quien se pierde el partido en la 'U' es el volante chileno Rodrigo Ureña. El mediocampista recibió cuatro jornadas de suspensión por un gesto que tuvo frente al Atlético Grau como local.

𝗘𝗦𝗧𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗢𝗦 🔥



Último entrenamiento de nuestro primer equipo antes de su viaje para enfrentar a UTC.#Los100DelÚnicoGrande pic.twitter.com/rBASTIcW7a — Universitario (@Universitario) February 23, 2024

Por su parte, en UTC van motivados, pese a que en la fecha pasada cayeron 2-0 a manos de Alianza Atlético como visitante. En la tabla del Apertura son sextos con 7 puntos.

"Será difícil porque ellos tienen al equipo perfecto. Cuentan con un buen técnico, grandes jugadores y son locales a donde van, pero también estamos esperando estos duelos contra los grandes para demostrar nuestro poderío", sostuvo el director técnico argentino Carlos Ramacciotti.

¿Dónde ver el Universitario ante UTC vía TV por Liga 1?

Será transmitido por la señal de Liga 1 Max y Liga 1 Play. RPP.pe te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

