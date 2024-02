Portocarrero se motiva en Universitario: "Vamos con la misma idea del equipo que salió campeón"

Universitario, para esta temporada 2024 de la Liga 1 Te Apuesto, apostó por el ecuatoriano Segundo Portocarrero, quien llegó procedente del Barcelona SC de Guayaquil.

A su llegada a Universitario de Deportes, Segundo Portocarrero fue suplente, pero ahora es titular al ganarle el puesto de carrilero por izquierda a Nelson Cabanillas en el elenco que dirige Fabián Bustos. El futbolista habló con la prensa local en relación a cómo han sido estas semanas de adaptación a su nuevo elenco en la liga peruana de primera división.

"Contento por la oportunidad que me ha dado el profesor. El recibimiento ha sido muy bueno. Me han dado mucho apoyo desde que llegué y me han hecho sentir parte de este grupo", le dijo Portocarrero a Gol Perú.

En Universitario, Portocarrero usa el dorsal 34. | Fuente: @Universitario

Segundo Portocarrero piensa en grande en Universitario

Luego, comentó el concepto que les ha brindado Bustos en estas primeras semanas del Apertura de la Liga 1, en donde marchan punteros en solitario.

"Vamos con la misma idea del equipo que salió campeón. Tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posibles para ganar esta primera etapa (Torneo Apertura)", remarcó.

Por último, a Segundo Portocarrero se le preguntó respecto a la llamada de parte de Fabián Bustos, quien lo dirigió en Ecuador y convenció para que firme por la 'U'.

"El 'profe' se comunicó conmigo. Había la posibilidad y era una oportunidad que venía pidiendo. Él me conoce, sabe mi forma de jugar, que podía encajar muy bien aquí y creo que cuando me comentó la idea me pareció muy buena. Puedo jugar en diferentes posiciones, pero obviamente por ahora requiere que lo haga de carrilero. La competencia le ha bien al grupo", finalizó el también exEmelec y Deportivo Cuenca.

El presente de Universitario

En lo que va del Apertura, la tienda merengue de Universitario marcha como líder con 12 puntos al término de cuatro jornadas. De momento, no ha recibido goles.

Este sábado, los hombres de Bustos visitarán a UTC en Cajabamba por la quinta fecha. Ya tendrán a Alex Valera, pero está confirmada la baja del volante chileno Rodrigo Ureña por expulsión.

