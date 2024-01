Williams Riveros ilusionado con llegada de Fabián Bustos a Universitario: "Me fue muy bien trabajando con él"

Fabián Bustos es el entrenador que tendrá las riendas de Universitario de Deportes en la temporada 2024, año muy especial para los cremas, pues afrontarán el centenario de la institución. En la ‘U’, el estratega argentino se reencontrará con el defensa Williams Riveros, a quien tuvo como su jugador en Ecuador.

Williams Riveros, que este lunes retornó al Perú para continuar con los trabajos de pretemporada tras el breve receso por fiestas, destacó la capacidad del nuevo director técnico de Universitario.

“Verán lo que es Fabián como profesional y esperemos que este año nos vaya bien para volver a salir campeones. Me fue muy bien trabajando con él y ojalá esta vez no sea la excepción, para que de esta manera podamos darle muchas alegrías a este club. Ya verán su trabajo, no quiero adelantar nada porque no quiero despertar expectativas”, declaró el zaguero central paraguayo en el programa Entre Bolas.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Riveros, pieza clave del Universitario campeón

Universitario se consagró campeón de la Liga1 2023, acabando así con una sequía de nueve temporadas sin títulos nacionales. En la campaña un jugador esencial fue Williams Riveros, que disputó 31 partidos del torneo y siempre fue titular.

Riveros, que renovó con la ‘U’ hasta el 2025, lideró la defensa crema que estuvo conformada por tres zagueros. Con esa estructura de juego trabajó antes con Fabián Bustos, principalmente en Barcelona SC.

“A Riveros lo vi cuando jugaba en Flandria, en el ascenso de Argentina. Lo conocí en 2015 y en 2018 lo pude llevar a Delfín, después pudimos ir a Barcelona. Ustedes conocen su jerarquía, lo profesional que es. Hemos tenido afinidad. Él ha demostrado lo que vale y ha conseguido tres campeonatos en los últimos 5 años”, manifestó Bustos en su presentación oficial respecto al guaraní.

Britos se suma a Universitario

Este lunes también arribó al país el guardameta uruguayo Sebastián Britos, fichaje de Universitario para el centenario. El futbolista fichó por el conjunto nacional tras lograr el título del balompié uruguayo con Liverpool FC, en un certamen donde fue considerado el mejor de los guardametas.

Sebastián Britos, de 35 años, se incorporará el martes 2 de enero a los trabajos de pretemporada en Campo Mar. Si bien cuenta con una carrera con experiencia, competirá con Diego Romero por un puesto como titular.

Ya cerrada la llegada del director técnico, la ‘U’ ahora sí cerrará su última incorporación del extranjero. Fabián Bustos apunta a un volante mixto, a pesar de que la dirección deportiva todavía sostiene conversaciones con los nacionales Christofer Gonzales y Jairo Concha.

NUESTROS PODCASTS

Las estafas digitales al acecho

La ciberdelincuencia se ha sofisticado en gran medida por el avance tecnológico, estas amenazas informáticas han generado un impacto significativo en las personas a nivel financiero y emocional, debido a las estafas digitales.