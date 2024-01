"Grande del fútbol internacional": el saludo de Alianza Lima para Paolo Guerrero por su cumpleaños

Paolo Guerrero, histórico del fútbol peruano, está de cumpleaños. El ‘Depredador’ cumplió 40 años en plena vigencia y con una carrera profesional en la que desea seguir compitiendo, tras un 2023 en el que recuperó protagonismo y consiguió dos títulos con LDU Quito, entre ellos, la Copa Sudamericana.

Alianza Lima aprovechó la ocasión para saludar al delantero peruano a través de sus redes sociales. “¡Feliz cumpleaños, Paolo Guerrero! Aliancista y uno de los grandes del fútbol internacional. Deseamos que pases un día muy especial en compañía de tu familia Blanquiazul. ¡Felicidades!”, fue el mensaje del conjunto de La Victoria.

Guerrero, quien también es goleador histórico de la Selección Peruana, actualmente espera resolver su futuro, pues finalizó su contrato con Liga de Quito de Ecuador. Aunque el conjunto albo sí mostró interés por extender el vínculo con el ‘9’, quien se sumó a la plantilla a mitad de temporada, Paolo contó que espera tener la garantía de que el posible nuevo técnico del equipo lo tenga en sus planes para el 2024.

¿Por qué Paolo Guerrero no llegó a Alianza Lima?

Paolo Guerrero, goleador histórico de la Selección Peruana, se formó en las divisiones inferiores de Alianza Lima, pero no llegó a debutar a nivel profesional. Se marchó a Alemania, retornó a Sudamérica y, aunque su nombre se acercó en diversos momentos al elenco blanquiazul, su fichaje nunca se concretó. El ‘Depredador’ recordó episodios de los años 2022 y 2023 cuando -dijo- intentó llegar a La Victoria.

"Soy hincha de Alianza a muerte. Nada lo va a cambiar. Es el equipo de mi corazón. Nunca traté de cerrar la puerta al equipo. Este 2023, antes de ir a Racing, busqué ir a Alianza, pero me rechazaron los directivos”, detalló en entrevista con RPP.

"Yo buscaba la manera de llegar por todos lados. Después le di autorización a un representante chileno para que me negocie en esa época. Estaba José Bellina. Dije, buenos son amigos y que hablen. No volví a tener noticias", remarcó.

"Lo cuento para que sepan el sacrificio que hice para jugar en Alianza Lima. Les dije (al club) 'no tengo tiempo de recuperación. No puedo llegar así, tengo que llegar jugando. La gente va a querer que juegue y no voy a estar apto'. Lo volví a contactar y le dije llámame si puedes. Le mandé un mensaje cuando salí de Racing. Me dijo que me llamaba terminando una reunión. Hasta ahora sigo esperando la llamada", expresó Paolo Guerrero.

