Alianza Lima vs. Deportivo Municipal | Fuente: Captura

Alianza Lima fue uno de los equipos que incorporó a más delanteros en la temporada 2020, pero a esta altura del año solo se quedó con el juvenil Gonzalo Sánchez como apto para el partido amistoso frente a Deportivo Municipal.

Algunos fueron cedidos, otros no continúan (Adrián Balboa y Federico Rodríguez), 'Beto' Da Silva está sentido y Patricio Rubio todavía no entrena con el grupo, por lo que Mario Salas se quedó con el atacante de 20 años y no dudó en darle la responsalidad del ataque.

Frente a los ediles, los íntimos no contaron con tantas oportunidades de poder exigir al portero Diego Melián, pero en la única clara que se le presentó en el juego a Gonzalo, la mandó a guardar.

Un rebote de la defensa de 'Muni' llegó a la posición de Rinaldo Cruzado. El capitán blanquiazul, ubicado por el sector izquierdo, detectó con libertad a Sánchez por la zona opuesta, por lo que envió un centro por encima de la defensa oponente. Habilitado, el delantero controló y de pierna derecha remató con potencia, marcando así el 1-0 del partido.

Gonzalo Sánchez no tiene minutos oficiales en la temporada, sin embargo, con su trabajo busca convencer al 'Comandante' por un espacio en el equipo titular para la Liga 1 Movistar.







ALINEACIONES:

Alianza Lima: Espinoza; Aguilar, Salazar, Quijada, Gómez; Cruzado, Ballón, Mora, Kevin Ferreyra, Carlos Ascues, Gonzalo Sánchez

Municipal: Diego Melián; Yhirbis Córdova, David Diaz, Renzo Alfani, Cristian Dávila, Ítalo Regalado, Matías Mansilla, Jean Pierre Archimbaud, Jeremías Bogado, Mario Velarde, Matías Succar.