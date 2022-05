Alex Valera ante Atlético Grau. | Fuente: Grau_Oficial

Cuando el primer tiempo entraba en un ida y vuelta, Alex Valera anotó la apertura en el marcador en el compromiso entre Universitario de Deportes contra Atlético Grau en Piura por la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2022. Sin embargo, instantes después el árbitro Luis 'Patito' Seminario anuló la anotación.

En un rápido ataque crema, Alberto Quintero asistió a Valera que no tuvo problemas para anotar en el minuto 25, pero Seminario no convalidó el tanto de Universitario debido a una supuesta posición adelantada del delantero de la Selección Peruana. Las quejas de los jugadores merengues no se hicieron, pero la decisión arbitral estaba tomada.

En las imágenes de Willax TV ase aprecia que Valera se encuentra habilitado al ubicarse detrás de los jugadores Jeremy Rostaing y Daniel Franco, quien se encontraba en la línea del arco.

Universitario llegó a este partidos con dos malos resultados en la Liga 1: primero perdió 4-1 ante Alianza Lima y luego solo empató 1-1 ante Boys. Ambos partidos se disputaron en el Monumental de Ate.

Universitario vs. Atlético Grau: así arrancaron para hoy por Liga 1

Universitario: José Carvallo; Aldo Corzo, Ángel Cayetano, Nelinho Quina, Iván Santillán, Jorge Murrugarra, Alfonso Barco, Piero Quispe, Guillermo Larios, Alberto Quintero y Alex Valera.

Atlético Grau:Ronald Ruiz; Jeremy Rostaing, Daniel Franco, José Caballero, Elsar Rodas, Luis Álvarez, Manuel Tejada, Arly Benites, Paulo De La Cruz, Rodrigo Salinas y Ray Sandoval.





