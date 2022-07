Néstor Lorenzo | Fuente: Liga 1

Este domingo, FBC Melgar se consagró ganador de la Fase 1 de la Liga 1 Betsson al empatar sin goles ante Alianza Atlético y, tras el encuentro, el plantel se reunió a celebrar en el vestuario y aprovechó para dedicarle una argena al entrenador Néstor Lorenzo.

"No se va, no se va, Nery no se va", se logró escuchar desde fuera del vestuario del cuadro 'rojinegro' en referencia a la pronta salida de Lorenzo como director técnico del equipo.

Como se recuerda, Néstor Lorenzo dio a conocer hace varias semanas que dejará FBC Melgar una vez que culmine la fase de octavos de final de la Copa Sudamericana para luego tomar el nuevo reto que tiene en su carrera profesional como entrenador de la selección de Colombia.

En tal sentido, el último partido que dirigirá Néstor Lorenzo al mando de FBC Melgar será este miércoles 6 de julio ante Deportivo Cali por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana a partir de las 7:30 pm en el estadio de la UNSA.

Cabe recordar que en el partido de ida, FBC Melgar empató sin goles ante el cuadro cafetero en Cali, por lo que le bastará un gol para poder llevarse la llave.