Alianza Lima | Fuente: Liga 1

Este martes Jefferson Farfán cumplió 37 años y en horas de la mañana fue al entrenamiento de Alianza Lima junto al resto del plantel en el estadio Alejandro Villanueva. Por su parte, sus compañeros 'blanquiazules' no dudaron en agasajarlo.

Tras darles las felicitaciones por su cumpleaños y cartarle el clásico Happy Birthday, los jugadores del cuadro íntimo formaron el clásico túnel humano para que la 'Foquita' pasara entre ellos y fuera 'apanado', como suele ser cada vez que alguien cumple años en el equipo.

El momento fue grabado y en horas de la tarde fue publicado por Jefferson Farfán a través de su cuenta oficial de Instagram, donde también dejó un mensaje a sus compañeros: "Hoy me tocó perder. Ya no respetan ni m.... No vale picarse cuando me toque", escribió el futbolista de 37 años junto a unos emojis de risas.

Como se recuerda, Jefferson Farfán no estuvo convocado para el duelo ante Sporting Cristal de este último fin de semana y tampoco será considerado para el próximo partido ante Cienciano por la última fecha doble de la Fase 2 por decisión técnica y esperando una buena recuperación del jugador.

Sin embargo, Carlos Bustos ha confirmado que aguardará al futbolista ya que el plan es tenerlo apto para las finales de ida y vuelta ante Sporting Cristal este 21 y 28 de noviembre en el Estadio Nacional por el campeonato nacional 2021.

Plantel de Alianza Lima le hizo clásico 'apanado' a Jefferson Farfán por su cumpleaños | Fuente: Instagram Jefferson Farfán

