¿Seguirá en el 2024?: Presidente de Sporting Cristal dio detalles sobre el futuro de Tiago Nunes [VIDEO]

Desde hace un tiempo el tema de las renovaciones en Sporting Cristal es una de las prioridades en el club y la continuidad del técnico Tiago Nunes no podía ser la excepción. Hoy el presidente de la institución, Joel Raffo, reveló que el entrenador brasileño tiene contrato vigente hasta el próximo año.

"Se ha dicho mucho sobre eso, pero el contrato de Tiago es por dos años. Esos son los planes que nosotros tenemos, de largo plazo. Nuestros proyectos tienen esa característica. También hay cláusulas y condiciones que son confidenciales, pero ya las iremos informando cuando se vayan cumpliendo los objetivos que nos hemos trazado", dijo el presidente del cuadro rimense.

Sin embargo, fue cauto en afirmar si Tiago Nunes seguirá siendo el técnico de Sporting Cristal para la próxima temporada. "Eso no lo puedo confirmar (si Tiago seguirá al frente del equipo). Por más de que el proyecto sea por dos años, hay muchas cosas que pasan. Las relaciones son de las dos partes y esas dos partes tienen que sentirse cómodas. Hoy estamos en una etapa determinante y hasta que no acabe esto, no podremos pronunciarnos al respecto", finalizó.

Sporting Cristal y lo que viene

Tras el encuentro de este jueves 21 ante la Universidad César Vallejo, Sporting Cristal enfrentará a UTC en condición de local el próximo lunes 25 a las 8:00 p.m.

