Sebastián Britos hizo mea culpa por su error en el segundo gol de Sporting Cristal ante Universitario [VIDEO]

Universitario sufrió un duro golpe en su camino a ganar el Torneo Clausura 2024, ya que perdió 1-2 ante Sporting Cristal, que se llevó el triunfo en el Estadio Nacional con goles de Gustavo Cazonatti y Fernando Pacheco.

El segundo gol del cuadro celeste llegó tras un error del arquero crema Sebastián Britos, quien reconoció que falló cuando su equipo más lo necesitaba. "Fue un partido que salimos a buscarlo, salimos a ganar; pero, por otro lado, está la desazón de fallar cuando el equipo más me necesitaba", comentó a Liga1 Max.

"Yo soy consciente cuando fallo, no necesito que nadie me lo recalque. Por eso repito que me genera una bronca, porque el equipo lo necesitaba y, también, porque nosotros entrenamos para que esto no suceda", agregó.

Sebastián Britos indicó que en el remate de Pacheco quiso "apretar el balón contra el piso" para "no dar rebote".

Ya piensa en el Universitario vs. Cienciano

"Si hay algo que siempre les digo a mis compañeros es que no podemos subestimar ninguna pelota, ninguna, por tan tonta que parezca", recalcó Britos, que ya piensa en el choque del domingo ante Cienciano.

"Hay que seguir trabajando, convencidos del objetivo que estamos buscando. Regular esfuerzos, porque aún nos quedan un par de finales más", finalizó.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs. Cienciano por la fecha 16 del Torneo Clausura 2024?

El partido de Universitario ante Cienciano está programado para el domingo, 27 de octubre, en el Estadio Monumental, en Ate.

¿Dónde ver Universitario vs. Cienciano en vivo por TV y streaming?

El partido de Universitario contra Cienciano será transmitido en vivo y en directo por la señal de Gol Perú. RPP lo tendrá en radio en los 89.7 FM, en tanto que la web RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.