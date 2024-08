Williams Riveros sobre su 'blooper' ante Deportivo Garcilaso: "Me hago cargo, no voy a estar llorando por esas cosas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes pudo reponerse del gol en contra y se impuso 3-1 a Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Clausura, lo que le permite temporalmente ser primero en la tabla, a la espera de lo que ocurra este sábado en el Sporting Cristal vs. Alianza Lima.

El primer tanto de los visitantes llegó por medio de Gaspar Gentile, tras un grosero error del defensor Williams Riveros. Tras el encuentro, el paraguayo comentó sobre esta jugada y admitió su culpa, pero destacó la capacidad del cuadro 'crema' para remontar el encuentro.

"Yo me hago cargo, yo soy un hombre, la verdad. No voy a echar la culpa a otro. Como dije, yo siento que me tocan, por eso me tiro. Si no, no me tiro, rechazo la pelota; pero, bueno, no voy a estar llorando por esas cosas. A seguir mejorando, trabajando, que quedan dos, tres días, para trabajar", dijo el zaguero a la prensa.

"(El resultado) demuestra la valentía del grupo de sacar adelante un partido que estaba dificilísimo de abrirlo, tranquilos y felices porque nos vamos con los tres puntos", añadió.

"Me siento cómodo de stopper"

Debido a la suspensión por dos fechas de Aldo Corzo, Fabián Bustos apostó nuevamente por incorporar a Gustavo Dulanto como líbero en la zaga central de la 'U', colocando a Riveros como stopper por derecha. Pese a no jugar en su posición habitual, el defensa extranjero afirmó sentirse cómodo.

"Me siento cómodo donde Fabián me quiera poner: si de stopper o de líbero. La verdad no tengo problemas. Esto fue un error, una desatención mía. Pero, bueno, esto no me va a hacer caer jamás. Soy hombre y, nada, voy a seguir trabajando", sostuvo.

En lo que va del año, Riveros ha disputado todos los encuentros oficiales en Universitario de Deportes, tanto en la Liga 1 Te Apuesto, como en la Copa Libertadores. El defensor de 31 años lleva marcado un gol, logrado en la fecha 11 del Torneo Apertura en el triunfo por 2 a 1 ante Sport Boys.