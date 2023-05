Winston Reátegui: "Los errores arbitrales son más por incapacidad que por mala fe"

La última fecha de la Liga 1 ha estado marcada por polémicas arbitrales que han dado que hablar y, por su parte, Winston Reátegui, expresidente de la Asociación de Árbitros de Fútbol Peruano, conversó con RPP Deportes y se refirió a la actualidad del arbitraje en el torneo local y a qué se podría deber los constantes errores fecha a fecha.

"En el Perú el fútbol es profesional y los árbitros no son profesionales. Los árbitros no tienen un seguro, no cuentan con un campo de entrenamiento adecuado, cambian continuamente las Comisiones de árbitros y no existe una política arbitral a mediano o largo plazo. Son muchos puntos de vista que hay que empezar a considerar, debe haber condiciones mínimas para que el árbitro se desarrolle de mejor manera", indicó Reátegui en diálogo con RPP Deportes.

En la misma línea, Reátegui agregó: "Uno se puede equivocar, pero creo que los árbitros se deben equivocar dentro del campo y no fuera de él, yo creo que no es así. Se está tratando de insinuar que hay una predisposición para beneficiar o perjudicar a algunos equipos y creo que es un tema más de incapacidad que de mala fe, creo que los árbitros no están en un buen nivel".

Por otro lado, Reátegui se mostró en desacuerdo con la tarjeta roja impuesta a Nelson Cabanillas por el árbitro Augusto Menéndez: "Eso era tarjeta amarilla. No ameritaba la expulsión", indicó. Asimismo, fue consultado por el insulto de Alex Valera al árbitro Edwin Ordóñez tras un partido: "Hubo impunidad en ese caso por no contar con sanción. Es un mal precedente porque eso hace que cualquiera pueda insultar no solo al árbitro, sino también a otro jugador o dirigente y que no pase nada".

Universitario no quiere ser arbitrado por referís locales

Jean Ferrari, administrador de Universitario, comentó que continuará en su intento que sea arbitrado por una terna extranjera en el corto plazo: "Fui a la Videna para decir puntualmente, más allá del domingo, y presenté una carta solicitando terna extranjera. La Federación me ha rechazado el que se la traiga para el viernes (duelo contra César Vallejo)".

Asimismo, Ferrari agregó: "No voy a desistir. Voy a insistir para que en el siguiente partido haya terna extranjera porque esto ya nos colmó la paciencia. Nos ha llevado a un extremo de tener que alzar la voz. Esto lo estamos generalizando y transmitiendo. Peleamos como nuestra historia nos lleva", dijo.