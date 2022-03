Yotún respondió sobre su vuelta al fútbol peruano con Sporting Cristal | Fuente: Captura

Tras más de siete años está de regreso y en el club por el que confiesa amor. Yoshimar Yotún volvió oficialmente a Sporting Cristal y este miércoles fue presentado como fichaje rimense en las instalaciones de La Florida.

A sus 31 años, el mediocampista acordó su incorporación a Sporting Cristal hasta junio del 2022, periodo que le permitirá disputar el Apertura de la Liga 1 Betsson y la fase de grupos de la Copa Libertadores, el gran reto a superar para los celestes en los últimos años.

Desde su última salida de Sporting Cristal, Yoshimar Yotún pasó por el Malmo de Suecia, Orlando City de Estados Unidos y estuvo en Cruz Azul de México. Siendo, además, titular en la Selección Peruana que pelea por la clasificación al Mundial Qatar 2022, fue consultado por si considera un retroceso volver al fútbol local.

"No creo que sea un retroceso. Siempre es bueno estar en casa, me siento así, mi familia está feliz, yo estoy feliz. Es un club que juega a nivel internacional, tiene Libertadores y a nivel local, es un club ganador. Para mí no es un retroceso, es aportar mi granito de arena al Sporting Cristal", dijo 'Yoshi' en rueda de prensa.

Yoshimar Yotún estaba en condición de libre desde su salida de Cruz Azul, en diciembre pasado. Así, aceptar llegar a Sporting Cristal se dio, según contó, por la opción de tener cerca a su familia.

"El corazón pesó mucho. Estar fuera de casa 8 años… llega un momento en que uno quiere sentirse abrazado. El club me da eso y tener cerca a mis padres, hace mucho no compartía con ellos, además del cariño que le tengo al club. También los retos que tienen este año y después puro corazón", mencionó.





Yoshimar Yotún, fichaje estelar de Sporting Cristal en 2022

Yoshimar Yotún fue presentado como jugador de Sporting Cristal | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Jean Martín Dueñas

Tras presentarse la opción de sumar a Yoshimar Yotún antes del cierre del libro de pases, Sporting Cristal acordó su regreso para la primera parte de la temporada, siendo clave también la posibilidad de salir frente a una oferta del exterior. El mediocampista indicó que es un "reto" volver al conjunto celeste.

“Es un día muy especial para mí. Cristal es mi casa, estoy al lado de Juan José (Luque) y Carlos (Lobatón). Me trataron bien, conozco al cuerpo técnico. Gustoso de volver a casa y ver a todos. El reto que tenemos es difícil, pero son retos que uno viene a cumplir y trazarse. Gracias por pensar en mí, estoy feliz y daré todo dentro del campo", remarcó.





