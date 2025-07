Yoshimar Yotún, totalmente conmovido: "Hubo mucha gente ayudándome y nunca me sentí solo" [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El protagonista de la jornada en Sporting Cristal. Pasaron poco más de 450 días para que Yoshimar Yotún vuelva a una cancha de fútbol profesional en la Liga1 Te Apuesto luego de superar una lesión en los ligamentos de la rodilla izquierda.

Así es que Yoshimar Yotún entró en el segundo tiempo del partido en que Sporting Cristal goleó 5-0 a Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2025. Tras el cotejo en el Estadio Alberto Gallardo, el volante se mostró muy emocionado por su vuelta a los terrenos de juego en el fútbol peruano.

"Han sido 15 meses de pura dedicación. Ha sido muy duro y la gente no sabe lo que me ha costado. Hubo mucha gente ayudándome y nunca me sentí solo, que es lo importante. Mi familia e hijos. Cuando pasan estas cosas uno piensa, ¿por qué a mí? Por más que el fútbol es mi pasión y Cristal mi vida, he ganado mucha unión con mi familia, el club y mis amigos. Hay que seguir trabajando para seguir los objetivos", le dijo Yotún a L1 Max.

Yoshimar Yotún, feliz por su retorno

Luego, el internacional con la Selección Peruana dio cuenta de cómo se sintió saltar a la cancha -otra vez- con la camiseta celeste.

"Tengo 35 años y quizás sentí que era mi primera vez. Hubo mucha emoción porque no podía creer que hace poco estuve luchando algo más que una lesión. Pude entrar y sentirme importante", indicó 'Yoshi'.

Finalmente, Yoshimar Yotún comentó respecto a que su familia fue un gran soporte emocional para su vuelta a los terrenos de juego con Sporting Cristal.

"Mi esposa siempre estuvo ahí. El primer día que no podía bajar la escalera ella estuve allí. Esto va para ellos y para mis hijos. Gracias a la hinchada porque sé que no ha sido fácil para el club. Agradecerles a los que vinieron a apoyar", indicó.

El presente de Sporting Cristal

Por otra parte, con su goleada, Sporting Cristal se pone en la cima de la tabla de posiciones con 9 puntos, a la espera de lo que haga Cusco FC ante Binacional. En la próxima jornada visita a Alianza Lima.

En tanto, el popular 'Rojo Matador' se queda con 4 unidades en el Clausura y en la fecha que viene recibe a Ayacucho FC.

