Yoshimar Yotún fue presentado oficialmente en Sporting Cristal | Fuente: Sporting Cristal

Expresando la emoción por su regreso tras más de siete años, Yoshimar Yotún fue presentado oficialmente este miércoles en La Florida como jugador de Sporting Cristal, club donde se formó y con los que obtuvo dos títulos nacionales.

La tercera etapa de Yoshimar Yotún en Sporting Cristal será portando el dorsal 27, número que no se había utilizado desde el retiro de Carlos Lobatón. Precisamente fue ‘Loba’ quien se lo pidió, ya que representa un número especial para su familia y espere le traiga “suerte”.

“Tengo una relación de padre-hijo, compartimos muchos años, ha sido compañero de cuarto mucho tiempo y creo que él está haciendo un legado muy hermoso. El número que llevará lo utilicé por mis hijas, él conoce qué representa ese número en Cristal y aceptó con cariño usarla, para mí es un gran honor”, dijo Lobatón.

Yotún contestó al gesto del excapitán rimense. "Te agradezco 'viejito', jamás pensé compartir cuarto contigo en toda mi estadía en Cristal, nunca pensé usar la '27'. Hoy la siento pesada, somos como familia, te doy las gracias por darme tu número, desde que dejaste de jugar nadie la usó y para mí es un gran honor poder llevarla".

¿Cuándo será el tercer debut de Yotún en Sporting Cristal?

Carlos Lobatón le entregó la camiseta 27 a Yoshimar Yotún | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Jean Martín Dueñas

El último partido oficial de Yoshimar Yotún fue el 1 de febrero cuando la Selección Peruana enfrentó a Ecuador por las Eliminatorias. No obstante, indicó estar preparado para jugar por si es considerado para el duelo de este domingo en el Gallardo contra Cantolao.

"Estoy bien, no he parado de entrenar, me he estado preparando para cuando llegue este momento. Conozco la manera de trabajar del ‘profe’ (Mosquera) y los compañeros ni que decir. Estoy feliz y con muchas ganas de poder pisar la cancha con esta camiseta. Será lindo que el Gallardo esté lleno para apoyar al equipo, es un momento especial para mí, también para ellos (hinchas), es algo muy emotivo”, dijo.

También se refirió al presente de Christofer Gonzales, su también compañero en la Selección Peruana, y al detalle que coinciden en el puesto donde se desenvuelven.

"Christofer está pasando por un gran momento, el ‘profe’ decide quién tiene que jugar. Yo estaré listo desde donde me toque”, señaló.

El vínculo de Yoshimar Yotún con Sporting Cristal es hasta junio del 2022, pero manifestó que le agradaría continuar en el cuadro celeste.

“No sé qué pueda pasar más adelante, estoy disfrutando mi primer día aquí en el club, estoy con gente que me quiere. Estoy feliz por eso y quiero disfrutar, sin pensar en lo que pasará más adelante, quiero ir paso a paso, partido a partido y todos los retos poder cumplirlos. Por mí, me quedaría toda la vida”, apuntó.





