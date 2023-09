Técnico de Bolivia pide "perdón" tras derrota ante Argentina por Eliminatorias Sudamericanas

La Selección de Bolivia sufrió un duro revés este martes al caer 3-0 ante Argentina por la fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas.

El equipo dirigido por Gustavo Costas mostró los mismos problemas que tuvo ante Brasil (donde perdió 5-1). De hecho, el mismo técnico aseguró que no plasmaron en el campo los trabajos realizados en el entrenamiento.

"Pido perdón a la afición boliviana por la actitud que mostró el equipo", indicó el estratega en conferencia de prensa.

"De entrada, no mostramos lo que habíamos trabajado, lo que habíamos hablado y lo que habíamos planificado (...) se puede perder, pero no de esta manera", complementó el estratega.



Según indicó, se había practicado la presión constante, cansar al rival y no dejarle jugar, aspectos que finalmente no se plasmaron en la cancha.



Gustavo Costas critica la actitud de sus jugadores

Por otro lado, el técnico de Bolivia fue crítico con la "actitud" que mostraron los jugadores, principalmente en el primer tiempo, cuando Argentina se fue al descanso con dos goles de ventaja y parecía no sentir los 3 650 metros de altitud en el estadio Hernando Siles de La Paz.

"Parecíamos nosotros los que sufríamos la altura más que ellos" por eso "hay que pedir perdón a la gente", agregó.



El seleccionador también indicó que la expulsión de Roberto Carlos Fernández, en el primer tiempo, propició "otro partido", haciendo que el plan inicial de dos líneas de cuatro se vea superada.

Técnico agradeció el apoyo de los hinchas bolivianos

Por último, admitió que con el paso de los minutos se hizo muy difícil el partido, pues Argentina apuntó a colocar "muchos pases entre líneas", imponiendo su ritmo del juego.



"Nos costaba dar un pase, parecía que nos temblaban las piernas. Eso tenemos que corregir, eso ya no hay más", remarcó con un tono estricto. "Por la actitud es por lo que más me siento, más dolido, por la actitud", insistió Costas.



El timonel de Bolivia elogió el respaldo del público boliviano, que acompañó al equipo en la víspera en el hotel de concentración y antes del partido, cuando el equipo fue rumbo al estadio Siles. "No podemos defraudar a la gente de esa manera", lamentó.



Tras las dos primeras jornadas, Bolivia ocupa el último lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas y siete goles en contra de diferencia de gol.



El próximo partido de Bolivia será a mediados de octubre ante Ecuador, en La Paz, por la tercera jornada de la eliminatoria.

